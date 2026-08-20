Ožegović: Vildoza nema emocije koje sam ja imao, svejedno mu je da li igra za Zvezdu ili Partizan

Konkretno, ka utakmici Hetafea i Partizana u plej-ofu za Ligu konferencije, koja je na programu ovog četvrtka od 21.00 časova. Kako je sam fudbaler iz Livadije rekao, polako se sprema za taj meč i jedva čeka da on počne.

“Nisam uopšte skeptičan pred gostovanje Partizana Hetafeu. Štaviše, optimista sam. Čak mislim da će večeras Partizan da odigra jednu od najboljih utakmica u skorije vreme i da su šanse za prolaz izjednačene. Pratim mnogo fudbal, ne samo dešavanja u Srbiji, već u svim ligama. Zato znam da je Hetafe značajno promenio ekipu i da to nije isti tim kao prošle godine, trebaće mu vremena da se uigra. Generalno, Hetafe nije klasičan španski tim koji vas davi igrom. Oni su ekipa koja je uglavnom navikla da se bori za opstanak. Partizanu bi mnogo teće bilo da igra protiv Viljareala ili nekog drugog tima koji je po poziciji bio blizu Hetafea nego sa Madriđanima”, kazao je Ožegović.

21.00: (1,38) Hetafe (4,70) Partizan (11,0)

Crno-belima bi bilo od ogromnog značaja da se plasira u Ligu konferencije. Od sezone 2022/2023 ga nije bilo tamo...

“Prolaz bi promenio čitav tok u Partizanu. Po pitanju novčane zarade, ali i atmosfere oko kluba, omogućilo bi da se prodaju igrači skuplje... Za Partizan je ovo dvomeč sezone”.

Nastavili smo potom i o košarci. Više puta je viđen u Beogradskoj areni na mečevima Partizana, zato je bila logična pretpostavka da i tamo prati situaciju. Zanimljivo je to što je Ožegović kao Zvezdino dete podigao mnogo prašine u javnosti svojim prelaskom u Partizan, a ovog leta smo imali sličnu situaciju i sa argentinskim košarkašem Lukom Vildozom. On je imao još luđi put, u sezoni 2022/2023 je nosio crveno-beli dres, zatim je igrao za Panatinaikos, Olimpijakos i sada je prešao u Partizan Mozzart Bet.

“Sa Vildozom je drugačija situacija nego sa mnom, zato što je on stranac. Ja sam odrastao u Crvenoj zvezdi, ali od malih nogu sam bio navijač Partizana. Životni san mi je bio da jednom zaigram za Partizan, što sam i ostvario. On prosto nema te emocije, njemu je svejedno da li igrao u Zvezdi, Partizanu, Olimpijakosu ili Panatinaikosu. Bitno mu je da odradi posao i dobije platu. Svega toga su svesni i navijači. On može u prve tri utakmice da odigra dobro i stekne podršku navijača, ali isto tako i da odigra prve tri loše, pa da budu komentari ‘vrati se odakle si došao’. Svakako, mislim da neće biti problema”.

Ipak, ni njegov dolazak, kao ni ostali Partizanovi transferi ovog leta nisu baš ulili poverenje kod Ožegovića. Ne deluje mu da izabranici Đoana Penjaroje mogu da konkurišu za završnicu Evrolige.

“Pratim. Mislim da smo kasno doveli igrače i da je roster znatno slabiji nego prošle sezone. Gledam i šta drugi klubovi rade, šta dovode Žalgiris, Panatinaikos, Olimpijakos, pa i Crvena zvezda... U Zvezdinom slučaju možda nije to toliko medijski propraćeno, ali sva ta pojačanja su bili nosioci u svojim ekipama. Partizan nije doveo igrače na tom nivou... Kao navijač Partizana, nadam se najboljim rezultatima i pobedama na svakom meču, ali nisam pozitivan. Trener Đoan Penjaroja je perspektivan, ali u ovom trenutku ekipi treba veće iskustvo. Delim mišljenje sa većinom navijača da trenutna ekipa nije dovoljno dobra za velike rezultate u Evroligi”, zaključio je Ožegović.

Ponavljamo, opširniji intervju sa napadačem Levadijakosa, na temu dešavanja u Grčkoj, moći ćete da pročitate u petak.

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