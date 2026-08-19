Pajola: Iznenadio me dolazak Vildoze, pričao sam sa Teom letos, ali ne o Zvezdi

Jedno od najvećih iznenađenja za Pajolu bio je dolazak njegovog nekadašnjeg saigrača Luke Vildoze , sa kojim će ponovo deliti svlačionicu. "Veoma sam se iznenadio, iskreno nisam znao. Presrećan sam što ću ga ponovo sresti. Važno je imati dobrog prijatelja i saigrača koga već poznaješ, a posebno volim da igram sa Lukom jer on jako dobro razume košarku. Prošle sezone nismo imali mnogo prilike da igramo zajedno zbog povreda na obe strane, ali sada ćemo valjda imati više sreće."

Odluka da napusti Italiju i ode iz Virtusa nije bila teška kada se pojavila opcija dolaska u Beograd. "Bila je to laka odluka za mene. Želeo sam novu avanturu, novu motivaciju, da naučim dosta toga kako o košarci, tako i o životu. A Partizan je – Partizan. Znam šta znači igrati ovde. Prošle godine sam bio sa Smailagićem i dosta smo pričali o klubu, a i sam sam igrao mnogo puta protiv Partizana. Ovu priliku prosto niste mogli da odbijete, pa sam odmah bio presrećan što mogu da kažem 'da'."

O tome šta ga čeka u Beogradu razgovarao je i sa Alenom Smailagićem, ali ističe da se atmosfera među navijačima Partizana mora doživeti iz prve ruke.

"Alen mi je pričao o mnogim stvarima i o samom gradu. Ali to možete videti i osetiti čim igrate protiv Partizana. Sećam se kada sam prvi put igrao ovde u Evrokupu, Partizan protiv Virtusa, kada se Saša Đorđević vraćao u Beogradsku arenu. To je nešto što i dalje pamtim i ne mogu da zaboravim. To je ubedljivo najbolja atmosfera koju sam doživeo u nekoj košarkaškoj dvorani. Imam dosta prijatelja iz Srbije, tako da dobro znam šta me čeka."

Jedan od najbližih prijatelja iz Srbije mu je Miloš Teodosić, sa kojim je proveo četiri godine u Bolonji. Teo je sada čelnik Crvene zvezde...

"Čuli smo se malo. Igrali smo četiri godine zajedno i imamo izuzetno jak odnos. Mnogo ga volim. Pomogao mi je da izgradim svoju ličnost, kako na terenu tako i van njega. Puno smo razgovarali o životu i ponašanju. Za mene je on jedan od najboljih, verovatno i najbolji igrač u istoriji evropske košarke, tako da mi je uvek čast da razgovaram sa njim i budem mu prijatelj."

Na pitanje o glasinama da ga je Teodosić vrbovao za prelazak u Crvenu zvezdu, Pajola je dao jasna odgovor:

"Nismo razgovarali o tim stvarima. To je posao za agencije i menadžere. Ja o svojoj budućnosti razgovaram samo sa svojim agentima. Sa Milošem pričam o životu. Tokom leta se nismo mnogo ni čuli, možda samo dve-tri poruke, ništa posebno. Tako da tu nije bilo ničeg specijalnog."