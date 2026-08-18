Vladimir Micov pojačava sportski sektor Partizan Mozzart Beta

Ove godine je kratko obavljao ulogu sportskog direktora Galatasaraja, a pre toga Metalca iz Valjeva u koji se vratio pre nekoliko dana, međutim sada ponovo dolazi do promene.

Zbog pomenute "rupe" u sistemu Partizana posle odlaska Vulikića koji je bio zamenik sportskom direktoru Žarku Paspalju, tu ulogu bi po svemu sudeći ide u ruke Micovu.

Ozvaničenje ove saradnje dogodiće se u narednim danima jer se nova crno-bela ekipa okuplja ove nedelje.