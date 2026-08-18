Vladimir Micov pojačava sportski sektor Partizan Mozzart Beta
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Vreme čitanja: 1min | uto. 18.08.26. | 17:33
Doskorašnji generalni menadžer Galatasaraja dolazi da pomogne Žarku Paspalju u crno-belom taboru
Posle upražnjenog mesta u sportskom sektoru Partizan Mozzart Beta odlaskom Luke Vulikića u Dubai, crno-beli dovode adekvatnu zamenu. Naime, kako je potvrđeno Mozzart Sportu, stiže Vladimir Micov.
Ime koje ne moramo posebno da predstavljamo, u pitanju je nekadašnji reprezentativac Srbije, član brojnih evropskih klubova, ali na kratko i igrač Partizana.
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Ove godine je kratko obavljao ulogu sportskog direktora Galatasaraja, a pre toga Metalca iz Valjeva u koji se vratio pre nekoliko dana, međutim sada ponovo dolazi do promene.
Zbog pomenute "rupe" u sistemu Partizana posle odlaska Vulikića koji je bio zamenik sportskom direktoru Žarku Paspalju, tu ulogu bi po svemu sudeći ide u ruke Micovu.
Ozvaničenje ove saradnje dogodiće se u narednim danima jer se nova crno-bela ekipa okuplja ove nedelje.