Panatinaikos protutnjao Patrom, nova ubedljiva pobeda Atinjana

Zbog ograničenja broja stranaca, van sastava ostali su Matijas Lesor i Geršon Jabusele, kojima je srpski stručnjak odlučio da pruži predah pred naredne izazove. Sa druge strane, priliku za povratak na parket dobio je Huančo Ernangomez, koji zbog povrede nije nastupao još od Superkupa.

Od samog početka košarkaši Panatinaikosa stavili su do znanja domaćinu da ga čeka izuzetno teško veče. Već nakon prvih deset minuta imali su 14 poena prednosti, a umesto odgovora Promiteasa, u nastavku je usledila još veća dominacija gostujućeg sastava.

Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan

Razlika je konstantno rasla, dok domaćini nisu uspevali da pronađu rešenje za raspoložene Atinjane. Koliko je Panatinaikos bio nadmoćan najbolje pokazuje podatak da je pred kraj treće četvrtine imao čak dvostruko više poena od rivala, kada je na semaforu stajalo 32:64. Do kraja ostalo je samo da se vidi koliko će ubedljivo gosti slaviti.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Najdžel Hejs Dejvis i Silven Francisko sa po 12 poena, 11 je dodao Dimitris Moraitis, dok su po 10 ubacili Nikos Rogvanopulos i Dinos Mitoglu. U timu iz Patres jedinu su se istakli Kendal Koleman sa 15 poena i Adonis Arms sa 10.