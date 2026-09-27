Đorđević doneo Bahčešehiru istorijsku pobedu: Fener prvi put pao od gradskog rivala

Koliko je pobeda velika najbolje govori podatak da je Fenerbahče dobio prethodnih 19 međusobnih duela u turskom prvenstvu. Do 20. uzastopnog trijumfa, međutim, ovog puta nije bio ni blizu. Bahčešehir je već posle prve četvrtine imao 12 poena prednosti, a najbliže što je aktuelni šampion uspeo da priđe do kraja bilo je na minus sedam.

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Jedno od glavnih pitanja pred sezonu bilo je i kako će na parketu funkcionisati dva skorera poput Malakaja Flina i Markiza Rida. Barem na premijeri, odgovor je bio više nego dobar. Flin je ubacio 17 poena, Rid dodao 16, a obojica su završila meč sa po pet asistencija.

Odličnu partiju pružio je i Trevion Vilijams, koji je dodao 16 poena i uhvatio 13 skokova. Aleksa Avramović nije imao poenterski zapažen meč, pošto je završio sa pet poena uz 25 posto šuta iz igre, ali je za svega 12 minuta na parketu uspeo da podeli četiri asistencije.