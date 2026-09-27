Đorđević doneo Bahčešehiru istorijsku pobedu: Fener prvi put pao od gradskog rivala
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 19:48
Malakaj Flin i Markiz Rid predvodili domaćina, dok je Aleksa Avramović za 12 minuta upisao četiri asistencije
Izvukao je Fenerbahče samo dva dana ranije veoma tešku pobedu protiv Virtusa, a zatim nije morao na dalek put, već samo do dvorane gradskog rivala Bahčešehira. Bio je Fener prethodnih godina redovna noćna mora za komšije iz Istanbula, ali je ovog puta preko puta sebe imao znatno izmenjen tim Aleksandra Đorđevića, pa se postavljalo pitanje kako će izgledati novi Bahčešehir.
A odgovor na to pitanje već se nazire posle prvog kola. Aktuelni šampion Fenerbahče pao je bez velike drame, a domaćin je usput ispisao istoriju prvom zvaničnom pobedom nad gradskim rivalom - 98:83.
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Koliko je pobeda velika najbolje govori podatak da je Fenerbahče dobio prethodnih 19 međusobnih duela u turskom prvenstvu. Do 20. uzastopnog trijumfa, međutim, ovog puta nije bio ni blizu. Bahčešehir je već posle prve četvrtine imao 12 poena prednosti, a najbliže što je aktuelni šampion uspeo da priđe do kraja bilo je na minus sedam.
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Jedno od glavnih pitanja pred sezonu bilo je i kako će na parketu funkcionisati dva skorera poput Malakaja Flina i Markiza Rida. Barem na premijeri, odgovor je bio više nego dobar. Flin je ubacio 17 poena, Rid dodao 16, a obojica su završila meč sa po pet asistencija.
Odličnu partiju pružio je i Trevion Vilijams, koji je dodao 16 poena i uhvatio 13 skokova. Aleksa Avramović nije imao poenterski zapažen meč, pošto je završio sa pet poena uz 25 posto šuta iz igre, ali je za svega 12 minuta na parketu uspeo da podeli četiri asistencije.
Jedan od ključnih razloga pobede bio je odličan timski šut Bahčešehira. Domaćin je utakmicu završio na oko 56 posto iz igre, a Fenerbahče tokom čitavog meča nije uspevao da pronađe pravi odgovor.
U ekipi Fenerbahčea najefikasniji je bio Tajlen Horton Taker sa 16 poena, Ševon Šilds dodao je 13, a Brekston Ki 12. Ako išta može da predstavlja olakšanje za ekipu Šarunasa Jasikevičijusa posle poraza, to je činjenica da u predstojećem duplom kolu Evrolige neće napuštati Istanbul, pošto će protiv Bajerna i Dubaija igrati na svom terenu.