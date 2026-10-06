Pariz traži investitore, nije isključena ni prodaja

Pariz je za kratko vreme prešao put od niželigaša, do promocije u najviši rang evropske košarke, pa sve do plej-ofa Evrolige i šampionske titule u Francuskoj.

Deluje da je krug u potpunosti zatvoren i da se sprema novo poglavlje u Gradu svetlosti. Naime, kako javlja francuski Ekipe u toku je potraga za novim investitorima i akcionarima koji će obezbediti sredstva za funkcionisanje kluba. Ako je to i donekle razumljivo, onda je sigurno za sve šok to što se navodi da se ne isključuje mogućnost eventualne prodaje kluba.