Pariz traži investitore, nije isključena ni prodaja
Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 15:20
Kaže francuski Ekip
Pariz je za kratko vreme prešao put od niželigaša, do promocije u najviši rang evropske košarke, pa sve do plej-ofa Evrolige i šampionske titule u Francuskoj.
Deluje da je krug u potpunosti zatvoren i da se sprema novo poglavlje u Gradu svetlosti. Naime, kako javlja francuski Ekipe u toku je potraga za novim investitorima i akcionarima koji će obezbediti sredstva za funkcionisanje kluba. Ako je to i donekle razumljivo, onda je sigurno za sve šok to što se navodi da se ne isključuje mogućnost eventualne prodaje kluba.
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Parižani ispituju sve mogućnosti na tržištu, počevši od ulaganja manjih investitora, pa sve do potpuno prodaja kluba.
Razlog za ovako nešto leži u tome što se procenjuje da je Pariz u poslednjih nekoliko sezona postigao izuzetan marketinški rast, prepoznatljivost samog brenda, pa iz ugla poslovne strukture i menadžmenta kluba trenutni momenat deluje kao eventualno najbolja opcija za prodaju.
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Dakle, prema onome što navodi ugledni francuski mediji, sve opcije su na stolu i još uvek nikakva odluke u Gradu svetlosti nije usvojena, niti obelodanjena. Ova informacija prošla je prilično ispod radara jer je jasno da je danas centralna tema ono što se dešava na jezeru Komo na sastanku vlasnika Evrolige, ali svakako treba ispratiti kakva je sudbina Parižana.