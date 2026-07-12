Partizan i Dubai jedini u Evroligi nisu ozvaničili pojačanja
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 12:17
Barselona se takođe nije oglašavala, sve do danas...
Zvuči neverovatno, ali sada je Partizan Mozzart Bet jedini klub u Evroligi koji zvanično nije doveo niti jedno pojačanje za narednu sezonu u Evroligi. Iako je jasno da je nekoliko novih igrača dogovorilo saradnju sa klubom iz Humske, crno-beli i dalje jedini ćute u čitavoj Evropi. Dugo su bili uz Barselonu koja je takođe preživaljava izuzetno težak period da nije bilo nijedne objave oko pojačanja. Katalonci su to danas promenili jer su obavestili javnost da je ugovor potpisao Olivie Enkamu, finski reprezentativac.
Nakon nezapamćenog egzodusa i raspada igračkog kadra, košarkaški klub Barselona konačno je povukao prvi konkretan potez u prelaznom roku. Katalonski gigant je zvanično potvrdio da je postigao dogovor sa finskim krilnim centrom Olivijeom Enkamu (26 godina, 203 cm), koji je sa klubom potpisao ugovor do 30. juna 2028. godine. Doskorašnji košarkaš italijanskog Varezea stiže kao preko potrebno osveženje u reketu, donoseći ogromnu energiju u odbrani, skočnost i izuzetnu agresivnost u napadu, gde je prepoznatljiv po atraktivnim zakucavanjima i "alej-up" završnicama.
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Finalna serija ACB lige protiv Valensije označila je ne samo gubitak titule, već i totalni završetak jedne ere. Klub je napustio bukvalno ceo igrački kadar, a "egzodus" nije zaobišao ni mlađe kategorije. Dva najveća bisera čuvene La Masije, Nikola Kusturica i Bumtje-Bumtje, spakovali su kofere i napustili Barselonu, ne zbog isteka ugovora, već zbog primamljivih ponuda iz američke NCAA lige.
Posle poraza od Valensije u finalu, klub je počeo svakodnevno da objavljuje odlaske, a spisak igrača koji neće nositi dres Barselone u sezoni 2026/27 popeo se na devet.
Pored legendarnog češkog centra Jana Veselog, koji je objavio povlačenje i kraj karijere pre završetka sezone, sidro su zvanično digli: Jusufa Fal, Vili Ernangomez, Tomas Satoranski, Niko Laprovitola, Majls Noris, Majls Kejl, Huani Markos i Vil Klejburn.
Podsetimo da Partizan do sada nikoga od pojačanja nije ozvaničio, ali ono što smo doznali do sada je da su u Partizan stigli Kajl Olman, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs, dogovorena je saradnja i sa Alesandrom Pajolom. Sa druge strane Humsku su napustili, Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Bruno Fernando. Takoe, Dubai je jedini tim koji uz Partizan Mozzart Bet nije promovisao nijednog igrača, iako su navodno dogovoreni Alfa Dijalo, Mamadi Dijakite i Tomas Vokap.
Brojni pregovori su propali iako su igrači poput Armonija Bruksa, Ošeja Briseta i Petija Milsa bili blizu, ali su se odlučili za druge sredine...
Podsećanja radi, u ovo vreme prošle godine Partizan je već odavno bio objavljivao nova imena, sećamo se dolaska Džabarija Parkera i Dilana Osetkovskog u istom danu, 27. juna prošle godine.
Sada se čeka da se i Partizan oglasi, kao jedini klub koji to do sada nije uradio kada su pojačanja u pitanju...