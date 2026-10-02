Karlik posle drame u Minhenu: Ne mislim da je Dvejn išta uputio navijačima; ostanimo skromni
Vreme čitanja: 3min | pet. 02.10.26. | 23:30
"Momci istupili kada je bilo najteže", rekao je Džons
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Minhena)
Partizan Mozzart Bet je protutnjao i kroz Minhen! Ne bez problema, ne bez ozbiljnog zaostatka, ali ponovo na način koji sve više postaje zaštitni znak ekipe na početku nove evroligaške sezone.
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Crno-beli su velikim preokretom stigli do treće pobede u isto toliko utakmica i potvrdili ono što je Karlik Džons govorio još pre početka sezone – da ova ekipa ima prostor da napravi ozbiljne stvari.
Posle meča, plejmejker Partizan Mozzart Beta je posebno istakao način na koji je tim reagovao u momentima kada je utakmica krenula u pogrešnom smeru.
"Bilo je mnogo problema i teških situacija. Mislim da smo pokazali veliku otpornost. Mnogo momaka je istupilo tokom utakmice, posebno ovaj momak ovde, koji je imao ogromnu odbranu na kraju. To je bilo veoma važno za nas", rekao je Džons.
Partizan je i u Minhenu morao da traži rešenja bez kompletnog sastava, ali je Džons naglasio koliko je važan doprinos igrača koji možda ne iskaču uvek u prvi plan.
"Tonje Džekiri je ponovo bio ono što je bio i u prethodnih nekoliko utakmica. Svi naši bekovi, Kajl Olman, Alesandro Pajola, Luka Vildoza, čuvali su najbolje protivničke bekove i otežavali im posao. Danas smo igrali protiv elitnog šutera. Ne znam koliko je trojki pogodio, ali nije ih bilo toliko koliko sam navikao da ga vidim da pogađa. Mislim da je ovo pre svega bila pobeda cele ekipe. Upali smo u zaostatak, ali nismo odustali. Pokazali smo mnogo srca i, kao što sam rekao, naš šesti igrač, navijači, ponovo je bio sjajan".
Upravo je širina na bekovskim pozicijama jedna od stvari koje su obeležile početak Partizanove sezone, ali Karlik nije želeo da zasluge pripiše samo spoljnjoj liniji.
"Nisu samo bekovi, čoveče. Svi smo u tome. Visoki igrači rade svoj posao, kao i uvek. Kada imaš četiri ili pet bekova koji mogu da izađu na teren i doprinesu na obe strane, to definitivno mnogo pomaže".
Posle završnog zvuka sirene usledilo je novo slavlje sa navijačima. Džons je ponovo bio među najraspoloženijima, a ples pred tribinom crno-belih već je postao deo rituala posle velikih pobeda.
"To mi je jedan od omiljenih delova dana. Kada pobedimo i onda možemo da slavimo i plešemo sa našim navijačima, to je neverovatan osećaj. Kao što sam rekao, obožavam naše navijače. Njihova energija je neuporediva. To je atmosfera na gostovanju koju jednostavno ne možeš svuda da doživiš. Što se mene tiče, osećam kao da smo do sada odigrali tri utakmice kod kuće".
Partizan Mozzart Bet je sezonu otvorio sa tri pobede, od kojih je dve ostvario na strani. Ipak, Džons ne želi da se odličnom startu pridaje veći značaj nego što ga trenutno ima.
"Mislim da je još rano. Moramo da ostanemo skromni. Nikada ne smeš da odeš previsoko, niti prenisko. Samo treba da ostanemo mirni i stabilni. Imamo tri pobede. To su velike pobede, ogromne, posebno tokom duplog kola. Ali meni je najvažnije što smo pobedili. Imamo skor 3-0".
Jedna od tema posle utakmice bio je i Dvejn Vašington, sada igrač Bajerna, čije su proslave koševa izazvale reakcije dela Partizanovih navijača. Džons, koji sa bivšim saigračem ima blizak odnos, nije video ništa sporno.
"Dvejn i ja smo dosta slični. On je tu, ali zaista smo dosta slični, brate. Obojica smo veoma energični igrači. Slavimo svoje koševe. Ne mislim da je bilo šta bilo usmereno ka navijačima. Kada sam pričao s njim, samo sam mu rekao: 'Čoveče, volim te. Ti si moj brat. Nastavi da budeš svoj. Nastavi da sijaš. I, bez obzira na sve, ostani ono što jesi.' Drago mi je zbog njega. Želim mu sve najbolje. On sve to zna".
Džons je prokomentarisao i mogućnost da Šakil O'Nil u nekom trenutku poseti utakmicu Partizana u Beogradu.
"Čoveče, samo neka dođe. Na bilo koji način da uspemo da ga dovedemo. Kad god možemo da dovedemo nekog od velikana u našu dvoranu i omogućimo mu da doživi ono što mi doživljavamo praktično svake večeri, bilo bi neverovatno".