Karlik posle drame u Minhenu: Ne mislim da je Dvejn išta uputio navijačima; ostanimo skromni

Crno-beli su velikim preokretom stigli do treće pobede u isto toliko utakmica i potvrdili ono što je Karlik Džons govorio još pre početka sezone – da ova ekipa ima prostor da napravi ozbiljne stvari.

Posle meča, plejmejker Partizan Mozzart Beta je posebno istakao način na koji je tim reagovao u momentima kada je utakmica krenula u pogrešnom smeru.

"Bilo je mnogo problema i teških situacija. Mislim da smo pokazali veliku otpornost. Mnogo momaka je istupilo tokom utakmice, posebno ovaj momak ovde, koji je imao ogromnu odbranu na kraju. To je bilo veoma važno za nas", rekao je Džons.

Partizan je i u Minhenu morao da traži rešenja bez kompletnog sastava, ali je Džons naglasio koliko je važan doprinos igrača koji možda ne iskaču uvek u prvi plan.

"Tonje Džekiri je ponovo bio ono što je bio i u prethodnih nekoliko utakmica. Svi naši bekovi, Kajl Olman, Alesandro Pajola, Luka Vildoza, čuvali su najbolje protivničke bekove i otežavali im posao. Danas smo igrali protiv elitnog šutera. Ne znam koliko je trojki pogodio, ali nije ih bilo toliko koliko sam navikao da ga vidim da pogađa. Mislim da je ovo pre svega bila pobeda cele ekipe. Upali smo u zaostatak, ali nismo odustali. Pokazali smo mnogo srca i, kao što sam rekao, naš šesti igrač, navijači, ponovo je bio sjajan".

Upravo je širina na bekovskim pozicijama jedna od stvari koje su obeležile početak Partizanove sezone, ali Karlik nije želeo da zasluge pripiše samo spoljnjoj liniji.

"Nisu samo bekovi, čoveče. Svi smo u tome. Visoki igrači rade svoj posao, kao i uvek. Kada imaš četiri ili pet bekova koji mogu da izađu na teren i doprinesu na obe strane, to definitivno mnogo pomaže".

Posle završnog zvuka sirene usledilo je novo slavlje sa navijačima. Džons je ponovo bio među najraspoloženijima, a ples pred tribinom crno-belih već je postao deo rituala posle velikih pobeda.

"To mi je jedan od omiljenih delova dana. Kada pobedimo i onda možemo da slavimo i plešemo sa našim navijačima, to je neverovatan osećaj. Kao što sam rekao, obožavam naše navijače. Njihova energija je neuporediva. To je atmosfera na gostovanju koju jednostavno ne možeš svuda da doživiš. Što se mene tiče, osećam kao da smo do sada odigrali tri utakmice kod kuće".