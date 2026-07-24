Partizan Mozzart Bet traga za još tri jaka pojačanja

Polako ali sigurno nova ekipa Partizan Mozzart Beta dobija konture. Posle ozbiljnih problema koji su proistekli zbog nestvarne odluke agenata Armonija Bruksa da svog igrača okrenu ka Asvelu, iako je kompletan dogovor sa crno-belima postignut, sada je klub iz Humske uspeo da "završi" nekoliko zanimljivih imena od kojih se dosta očekuje naredne sezone. Pre svega mislimo na Lemara Stivensa čiji je potpis zatekao sve, kao i Vendel Mur koji je kasno u četvrtak uveče dogovorio i poslednje detalje oko potpisa ugovora kao što je Mozzart Sport najavio. Sada se postavlje pitanje koliko još pojačanja mogu da očekuju navijači Partizana.

Ako pogledamo spisak igrača, Partizan trenutno ima 10 igrača, uz činjenicu da tek treba da se ozvaniči dolazak četiri igrača, uz pomenutog Mura dogovoreni su Kajl Olman, Derek Vilis i Nikola Tanasković. Dolazimo do brojke od 14, ali isto tako treba znati da je realno očekivati još jedan odlazak, a to je Mitar Bošnjaković, uz to povređen je Vanja Marinković koji neće igrati barem do decembra. Kada sve to saberemo i oduzmemo, dolazimo do logičnog zaključka da je crno-belom timu potrebno barem još tri pojačanja za narednu sezonu koja će ponovo biti izrazito zahtevna.