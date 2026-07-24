Partizan Mozzart Bet traga za još tri jaka pojačanja

Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 10:09
Realno je da to bude još jedan bek, krilo i krilni centar
Polako ali sigurno nova ekipa Partizan Mozzart Beta dobija konture. Posle ozbiljnih problema koji su proistekli zbog nestvarne odluke agenata Armonija Bruksa da svog igrača okrenu ka Asvelu, iako je kompletan dogovor sa crno-belima postignut, sada je klub iz Humske uspeo da "završi" nekoliko zanimljivih imena od kojih se dosta očekuje naredne sezone. Pre svega mislimo na Lemara Stivensa čiji je potpis zatekao sve, kao i Vendel Mur koji je kasno u četvrtak uveče dogovorio i poslednje detalje oko potpisa ugovora kao što je Mozzart Sport najavio. Sada se postavlje pitanje koliko još pojačanja mogu da očekuju navijači Partizana.
Ako pogledamo spisak igrača, Partizan trenutno ima 10 igrača, uz činjenicu da tek treba da se ozvaniči dolazak četiri igrača, uz pomenutog Mura dogovoreni su Kajl Olman, Derek Vilis i Nikola Tanasković. Dolazimo do brojke od 14, ali isto tako treba znati da je realno očekivati još jedan odlazak, a to je Mitar Bošnjaković, uz to povređen je Vanja Marinković koji neće igrati barem do decembra. Kada sve to saberemo i oduzmemo, dolazimo do logičnog zaključka da je crno-belom timu potrebno barem još tri pojačanja za narednu sezonu koja će ponovo biti izrazito zahtevna.
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Treba očekivati da su to igrači koji pokrivaju pozicije dva, tri i četiri na terenu. Za sada je teško pričati o imena koja se ne naziru, ali takođe je realno oečkvati da to budu američki internacionalci koji su prethodnih sezona imali određeno NBA iskustvo kao što je uostalom skučaj sa Vendelom Murom.
Takođe, iz svega priloženog evidentno je da Partizan sklapa fizički i atletski moćnu ekipu u kojoj će sve konce da vuče Karlik Džons kao apsolutno glavni kreator i pokretač svega. Sada je dobio i još jednog košgetera u vidu Mura, ali potrebno je još napadačkog arsenala kada bude krenula sezona jer su svi videli šta se dogodilo crno-belima kada se Karlik povredi.
Okupljanje Partizana je zakazano za 20 avgust tako da uprava crno-belih ima nešto manje od mesec dana da pronađe još tri imena i sklopi sastav po željama trenera Đoana Penjaroje. Evidetno je da ovaj tim po imenima nije atraktivan kao neki prethodni, ali kako vreme odmiče, stvari barem na papiru izgledaju bolje za crno-bele.
Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Situacija je još uvek nejasna kada govorimo o Mitru Bošnjakoviću, koji se tek vratio sa nedavno završenog Evrobasketa za košarkaše do 20 godina, na kom je Srbija osvojila srebrnu medalju.
TRENUTAN SASTAV PARTIZANA
Bekovi
Karlik Džons
Alesandro Pajola
Vanja Marinković
Arijan Lakić
Vendel Mur*
Kajl Olman*
Krila
Mario Nakić
Mitar Bošnjaković
Nikola Tanaksović*
Lemar Stivens
Derek Vilis*
Centri
Kevarijus Hejs
Tonje Džekiri
Žofri Lovernj
* igrači koji su dogovoreni, ali još nisu ozvaničeni