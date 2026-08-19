Partizan popunjava redove pred početak priprema: Lamar Stivens sleteo u Beograd

Stivens je prethodne sezone u dresu Pariza prvi put zaigrao van Amerike, a u Evroligi je prosečno beležio 9,3 poena i 3,3 skoka. Sa francuskim timom stigao je i do finala domaćeg prvenstva, gde ih je zaustavio Monako.

Trener Đoan Penjaroja na startu priprema neće moći da računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Nikolu Tanaskovića, koji imaju obaveze u nacionalnim timovima. Olakšavajuća okolnost za Partizan je što će se ekipi odmah staviti na raspolaganje Luka Vildoza i Alesandro Pajola, koji se nisu odazvali pozivima svojih reprezentacija za kvalifikacione prozore.

Početak priprema označiće i početak nekog novog Partizana, koji će izgledati potpuno drugačije u odnosu na prethodnu sezonu. Tim su do sada pojačali Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Luka Vildoza, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Kajl Olman.