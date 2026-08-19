Partizan popunjava redove pred početak priprema: Lamar Stivens sleteo u Beograd
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 09:17
Crno-beli sa radom kreću 22. avgusta
Nastavljaju se dolasci u ekipi Partizana, a nakon što je sinoć u Beograd stigao Alesandro Pajola, jutros je u srpsku prestonicu sleteo i doskorašnji košarkaš Pariza, Lamar Stivens.
Amerikanac će tako od prvog dana biti na raspolaganju ekipi za pripreme, koje počinju 22. avgusta, dok se očekuje da se u narednim danima priključe i preostala pojačanja.
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Stivens je prethodne sezone u dresu Pariza prvi put zaigrao van Amerike, a u Evroligi je prosečno beležio 9,3 poena i 3,3 skoka. Sa francuskim timom stigao je i do finala domaćeg prvenstva, gde ih je zaustavio Monako.
Trener Đoan Penjaroja na startu priprema neće moći da računa na Karlika Džonsa, Arijana Lakića i Nikolu Tanaskovića, koji imaju obaveze u nacionalnim timovima. Olakšavajuća okolnost za Partizan je što će se ekipi odmah staviti na raspolaganje Luka Vildoza i Alesandro Pajola, koji se nisu odazvali pozivima svojih reprezentacija za kvalifikacione prozore.
Početak priprema označiće i početak nekog novog Partizana, koji će izgledati potpuno drugačije u odnosu na prethodnu sezonu. Tim su do sada pojačali Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Itan Tompson, Luka Vildoza, Nikola Tanasković, Derek Vilis, Kevarijus Hejs i Kajl Olman.
Sa druge strane, u odnosu na prethodnu sezonu u crno-belom dresu više nećemo gledati Isaka Bongu, Sterlinga Brauna, Bruna Fernanda, Dvejna Vašingtona, Nika Kalatesa, Dilana Osetkovskog, Šejka Miltona, Alekseja Pokuševskog i Mitra Bošnjakovića.
Prvu proveru Partizan će imati 31. avgusta protiv Zenita, a samo pet dana kasnije sledi duel sa Hapoelom. Oba meča biće odigrana iza zatvorenih vrata.
Nakon toga uslediće sada već tradicionalni Open Air turnir na Kalemegdanu, na kojem će od 11. do 13. septembra, pored crno-belih, učestvovati Fuenlabrada i Bešiktaš.
Manje od nedelju dana kasnije Partizan i Bešiktaš ponovo će se naći na istom pripremnom turniru, ovog puta u Atini, na tradicionalnom turniru „Pavlos Janakopulos“. Pored beogradskih i istanbulskih crno-belih, učestvovaće još PAOK i domaćin Panatinaikos.
Zvanično će sezonu otvoriti 25. septembra, kada će u prvom kolu Evrolige biti domaćini Olimpiji iz Milana.