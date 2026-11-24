Sreda, 17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

Svoja očekivanja od novog susreta sa Dubaijem izneo je i Antonio Rivs.

"Treba da izađemo na teren i takmičimo se na najvišem nivou, da damo sve od sebe, da se držimo plana igre i svega što smo kroz skauting analizirali o protivniku i njegovim igračima, i da pokušamo da dođemo do pobede".

Američki bek još se privikava na evropsku košarku i sve ono što ona nosi sa sobom.

"Samo moram da budem strpljiv. Vremenom će sve doći na svoje. Moram da nastavim vredno da radim svakog dana, da budem fokusiran, da slušam trenere i da, na kraju krajeva, ostanem svoj".

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Prethodni susret sa Dubaijem propustio je Kevarijus Hejs, koji dobro poznaje veliki broj igrača predstojećeg protivnika iz perioda kada je nastupao za Monako. Centar crno-belih smatra da i pored pobede u jadranskom takmičenju postoji prostor za napredak u igri Partizana.

"Mislim da moramo da ostanemo agresivni u napadu i da povedemo računa o njihovom ofanzivnom skoku. Mislim da su imali dobre prilike za poentiranje iz sekundarnih napada. Iako smo pobedili u prvoj utakmici, smatram da još ima stvari koje možemo da popravimo", zaključio je Hejs.

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

18.00: (1,90) Bešiktaš (15,0) Pariz (2,10)

19.00: (1,30) Crvena zvezda (17,0) Virtus Bolonja (4,10)

20.00: (1,70) Bajern Minhen (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

20.30: (1,90) Valensija (15,0) Panatinaikos (2,10)

20.45: (2,10) Asvel (15,0) Olimpija Milano (1,90)

21.00: (2,65) Barselona (16,0) Fenerbahče (1,60)

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)

*** Kvote su podložne promenama