Penjaroja: Dubai će igrati sa više energije; Hejs: Da ostanemo agresivni u napadu
Vreme čitanja: 2min | uto. 24.11.26. | 12:04
"Iako smo pobedili u prvoj utakmici, smatram da još ima stvari koje možemo da popravimo", dodaje centar Partizan Mozzart Beta
Samo nekoliko dana posle pobede nad Dubaijem u ABA ligi, košarkaše Partizan Mozzart Beta očekuje novi susret sa ekipom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ovoga puta na gostujućem terenu i u okviru 14. kola Evrolige (sreda, 17.00).
Crno-beli u duel ulaze u znatno oslabljenom sastavu, bez Lamara Stivensa, Luke Vildoze, Itana Tompsona i Dereka Vilisa. Iako su crno-beli imali priliku da se dobro upoznaju sa rivalom, trener Đoan Penjaroja očekuje da će pred njegovim timom biti znatno drugačiji izazov.
"Pre svega, drugačija utakmica, drugačije takmičenje, igramo u gostima. Naravno, posle poraza očekujem da Dubai ima malo više energije. Očekujem potpuno drugačiju utakmicu. Jasno je da treba da iskoristimo dobre stvari iz naše prethodne utakmice, ali moramo da pripremimo potpuno drugačiji meč, kako u odbrani, tako i u napadu, jer će verovatno promeniti neke akcije, a pre svega mislim da će Dubai igrati sa malo više energije nego u prethodnoj utakmici", rekao je Penjaroja.
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Sreda, 17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
Svoja očekivanja od novog susreta sa Dubaijem izneo je i Antonio Rivs.
"Treba da izađemo na teren i takmičimo se na najvišem nivou, da damo sve od sebe, da se držimo plana igre i svega što smo kroz skauting analizirali o protivniku i njegovim igračima, i da pokušamo da dođemo do pobede".
Američki bek još se privikava na evropsku košarku i sve ono što ona nosi sa sobom.
"Samo moram da budem strpljiv. Vremenom će sve doći na svoje. Moram da nastavim vredno da radim svakog dana, da budem fokusiran, da slušam trenere i da, na kraju krajeva, ostanem svoj".
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Prethodni susret sa Dubaijem propustio je Kevarijus Hejs, koji dobro poznaje veliki broj igrača predstojećeg protivnika iz perioda kada je nastupao za Monako. Centar crno-belih smatra da i pored pobede u jadranskom takmičenju postoji prostor za napredak u igri Partizana.
"Mislim da moramo da ostanemo agresivni u napadu i da povedemo računa o njihovom ofanzivnom skoku. Mislim da su imali dobre prilike za poentiranje iz sekundarnih napada. Iako smo pobedili u prvoj utakmici, smatram da još ima stvari koje možemo da popravimo", zaključio je Hejs.
EVROLIGA, 14. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***
Utorak:
18.00: (1,90) Bešiktaš (15,0) Pariz (2,10)
19.00: (1,30) Crvena zvezda (17,0) Virtus Bolonja (4,10)
20.00: (1,70) Bajern Minhen (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
20.30: (1,90) Valensija (15,0) Panatinaikos (2,10)
20.45: (2,10) Asvel (15,0) Olimpija Milano (1,90)
21.00: (2,65) Barselona (16,0) Fenerbahče (1,60)
Sreda:
17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)
20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)
20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)
20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)
*** Kvote su podložne promenama