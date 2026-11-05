Penjaroja: Ne čitam medije, lakše mi je tako

Zdravstveni bilten u taboru crno-belih ponovo pravi glavobolje stručnom štabu. Nije sigurno u kom će sastavu Partizan istrčati na parket.

„Čeka nas teška utakmica, posebno zato što imamo malo problema nakon tesne utakmice u prošlom kolu, imamo poteškoća sa nekoliko različitih igrača. Pokušaćemo da se takmičimo u sličnom sastavu kao na poslednjim mečevima, ali u ovom trenutku nije sigurno da li su svi spremni za igru. Postoje znakovi pitanja i nemam tendenciju da forsiram bilo koga.“

Upitan konkretno za zdravstveni status Dereka Vilisa i Tonjea Džekirija, španski strateg je kratko odgovorio:

„Ista je situacija kao i sa ostalima – pod znakom pitanja su.“

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Ipak, navijače može da raduje postepeni povratak kapitena, kao i sve bolja prilagođenost novajlija u timu.

„U toku sezone nije lako uklapati nove igrače. Imamo iskustva u Evropi i u ovoj Evroligi, treba nam vremena za trening, ali je jasno da su Antonio i Robert iz dana u dan sve bolji. Upoznaju naša pravila i igraju kvalitetnije svakog dana. Takođe, Vanja se vratio u tim, ali nakon povrede moramo ponovo ući u pravi ritam.“

Pojedini mediji navode da Makabi u Beograd dolazi poljuljan slabijom formom u odbrani i narušenom hemijom u svlačionici. Penjaroja upozorava da je ulazak u meč sa takvim stavom najbrži put do poraza.

„Znam za te priče. Ali ako budemo razmišljali na način da oni imaju probleme, lošu hemiju ili da slabo igraju odbranu – problem ćemo imati mi! Takmičimo se protiv veoma dobrog tima sa izuzetno talentovanim igračima. Tačno je da su u odbrani imali problema na poslednjim mečevima, ali oni uobičajeno igraju veoma dobro, i to često bolje u gostima nego kod kuće. Za nas je ovo izuzetno važna i nimalo laka utakmica. Moramo pružiti 100 odsto svojih mogućnosti, u protivnom nemamo šanse.“

Nedavno je proslavljeni srpski stručnjak Saša Đorđević izjavio kako je prednost za Penjaroju i Ibona Navara to što su stranci, pa ne čitaju lokalne medije i nisu pod pritiskom javnosti. Šef struke crno-belih se kroz osmeh saglasio sa tom tvrdnjom.

„Potpuno se slažem sa Sašom! Ne čitam vaše medije... dobro, bar se trudim da ne čitam“, prokomentarisao je Penjaroja uz osmeh.

Na meču protiv Kluža crno-beli su ubacili čak 14 trojki, što je rekord sezone po broju pogođenih šuteva van linije 6,75. Navijači se nadaju da bi taj šuterski ritam mogao da se prenese i na Evroligu.

„Moramo više da asistiramo. Jasno je da moramo da popravimo koncentraciju pri odbrambenim skokovima. Mislim da stvaramo dobre pozicije za šut, a naš posao kao trenera jeste da pomognemo timu da izgrađuje još bolje šanse. Za igrače koji na treningu imaju dobre procente, nije uobičajeno da se muče pod pritiskom odbrane u ovakvim situacijama, ali radimo na tome“, zaključio je Penjaroja.