Spisak Nemačke za Srbiju: Nedostaju 23 igrača u odnosu na septembar, poziv klincu iz Gladbaha
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 12:59
Za razliku od prethodnog puta kad je objavio dva spiska sa ukupno 44 fudbalera, Jirgne Klop ovaj put nije mnogo eksperimentisao
Prvi put kad je pravio spisak rerezentacije Nemačke, Jirgen Klop je ozbiljno eksperimentisao i uvrstio neke igrače koji teško da će ikad više obući dres Pancera, ukupno njih 44. Ovaj put je drugačije. Nekadašnji trener Liverpula je za utakmice protivu Srbije (13. novembar) i Holandije (16. novembra) rešio da ne eksprimentiše previše i na spisak je uvrstio 24 igrača.
Za razliku od prethodnog ciklusa Lige nacija, na spisku nema Karima Adejemija, uprkos tome što krilni napadač dobro igra u Barseloni. Nema ni Davida Rauma kapitena Red Bul Lajpciga i standardnog levog beka reprezentacije poslednjih nekoliko godina. Zbog povreda su odsutni Serž Gnabri i Džamal Musijala kao i Džoša Vagnoman, a za razliku od prvog meča sa Srbijom, nećemo gledati Nika Voltemadea. Ukupno, u odnosu na prve spiskove, nedostaju čak 23 fudbalera.
"Bili bismo ludi da zatvorimo vrata nekome. Imamo mnogo talenta i potencijala. Razgovarao sam sa Nikom, trenutno ima dobru sezonu u Juventusu, ali stvari nisu potpuno savršene. Forma je iznad svega ostalog i zato smo se odlučili za momke koji su sada sa nama", rekao je Klop.
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Umesto Voltemadea, na spisku se našao Niklas Filkrug. Iskusni špic trenutno igra strašan fudbal u Verderu. Postigao je devet golova na osam mečeva u Bundesligi. U nekoliko navrata je u dresu Pancera znao da bude X faktor.
"Ima neverovatan uticaj na igru Verdera. Iskustvo koje donosi je od ogromne pomoći. Kad se osećate prijatno i kao kod kuće, vidite šta se dešava. Da sutra igramo Evropsko prvenstvo, išao bi sa nama. Poziv njemu je bila normalna stvar".
U nemačkim medijima postoji dilema ko bi trebalo da bude startni desni bek i prema rečima Klopa, ni on nije siguran ko bi mogao da bude prvi izbor.
"Filip Troj je uradio fantastičan posao. Način na koji se razvio od novajlije do startera je izuzetan. Gledali smo Ridlea Bakua i Benija Henrihsa. Uvek ih imamo na umu. Fin Jelč takođe može da igra kao desni bek. Voleli bi da ga nekad vidimo na tom mestu".
Na spisku su se našla trojica momaka koja do sad nijednom nisu igrali za nacionalni tim. Vael Mohja, Brajan Gruda i Fin Jelč. Mnoge je iznenadio poziv tinejdžeru iz Borusije Menhengladbah, pogotovo kad se zna koliko se Menš muči ove sezone.
"Trenutno nema mnogo momaka koji imaju 17 godina, a da igraju u Bundesligi. Razgovore koje sam vodio sa njim su bili odlični. Sa 17 godina nisam bio toliko samouveren, ali nisam bi ni toliko dobar sa 17 godina kao on".
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Tokom prethodnog ciklusa Lige nacija rotirali su se Mark Andre Ter Štegen, Jonas Urbig i Aleksander Nibel. Dileme više nema, prvi izbor među stativama biće Ter Štegen, što je Klop potvrdio.
"Mark ima fantastičnu sezonu u Amsterdamu, a na svu sreću, i druga dvojica [Urbig i Nibel] igraju zaista dobro. U ove utakmice ulazimo sa Markom kao prvim izborom na golu. Ovde nije reč o tome ko trenutno slučajno ima bolje odbrane, jer golmani moraju da ulivaju veliko samopouzdanje i stabilnost ekipi. Prvi i osnovni zadatak svakog golmana jeste da spreči da lopta završi u mreži – to je najvažnije. Međutim, pored toga postoji još nekoliko ključnih aspekata: Na koji način on može da diktira našu igru kada imamo loptu u posedu? Kako se nosi sa takvim situacijama? I kada igramo sa visoko postavljenom odbranom, koliko rano uspeva da proceni situaciju kako bi reagovao daleko od svog gola? Možda zvuči neobično kad se tako kaže, ali suština je u tome da zna kada treba da wyđe i otkloni opasnost – ne da dribla, već jednostavno da raščisti loptu. Sve to ulazi u opis njegovog posla. Mark u tome ima najviše iskustva i zato u ove mečeve ulazimo sa njim kao prvim golmanom", jasan je Klop.
Konačni spisak reprezentacije Nemačke izgleda ovako:
Golmani: Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark-Andre Ter Štegen (Ajaks), Jonas Urbig (Bajern Minhen).
Defanzivci: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Džonantan Ta (Bajern Minhen), Malik Čau (Njukasl), Filip Troj (Frajburg).
Vezni red: Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jošua Kimih (Bajern Minhen), Vael Mohija (Borusija Menhengladbah), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul).
Napad: Junes Ebnutalib (Ajntraht), Niklas Filkrug (Verder Bremen), Kai Haverc (Arsenal).