Spisak Nemačke za Srbiju: Nedostaju 23 igrača u odnosu na septembar, poziv klincu iz Gladbaha

U nemačkim medijima postoji dilema ko bi trebalo da bude startni desni bek i prema rečima Klopa, ni on nije siguran ko bi mogao da bude prvi izbor. " Filip Troj je uradio fantastičan posao. Način na koji se razvio od novajlije do startera je izuzetan. Gledali smo Ridlea Bakua i Benija Henrihsa. Uvek ih imamo na umu. Fin Jelč takođe može da igra kao desni bek. Voleli bi da ga nekad vidimo na tom mestu ".

Umesto Voltemadea, na spisku se našao Niklas Filkrug . Iskusni špic trenutno igra strašan fudbal u Verderu. Postigao je devet golova na osam mečeva u Bundesligi. U nekoliko navrata je u dresu Pancera znao da bude X faktor. " Ima neverovatan uticaj na igru Verdera. Iskustvo koje donosi je od ogromne pomoći. Kad se osećate prijatno i kao kod kuće, vidite šta se dešava. Da sutra igramo Evropsko prvenstvo, išao bi sa nama. Poziv njemu je bila normalna stvar" .

Na spisku su se našla trojica momaka koja do sad nijednom nisu igrali za nacionalni tim. Vael Mohja, Brajan Gruda i Fin Jelč. Mnoge je iznenadio poziv tinejdžeru iz Borusije Menhengladbah, pogotovo kad se zna koliko se Menš muči ove sezone.

"Trenutno nema mnogo momaka koji imaju 17 godina, a da igraju u Bundesligi. Razgovore koje sam vodio sa njim su bili odlični. Sa 17 godina nisam bio toliko samouveren, ali nisam bi ni toliko dobar sa 17 godina kao on".

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Tokom prethodnog ciklusa Lige nacija rotirali su se Mark Andre Ter Štegen, Jonas Urbig i Aleksander Nibel. Dileme više nema, prvi izbor među stativama biće Ter Štegen, što je Klop potvrdio.

"Mark ima fantastičnu sezonu u Amsterdamu, a na svu sreću, i druga dvojica [Urbig i Nibel] igraju zaista dobro. U ove utakmice ulazimo sa Markom kao prvim izborom na golu. Ovde nije reč o tome ko trenutno slučajno ima bolje odbrane, jer golmani moraju da ulivaju veliko samopouzdanje i stabilnost ekipi. Prvi i osnovni zadatak svakog golmana jeste da spreči da lopta završi u mreži – to je najvažnije. Međutim, pored toga postoji još nekoliko ključnih aspekata: Na koji način on može da diktira našu igru kada imamo loptu u posedu? Kako se nosi sa takvim situacijama? I kada igramo sa visoko postavljenom odbranom, koliko rano uspeva da proceni situaciju kako bi reagovao daleko od svog gola? Možda zvuči neobično kad se tako kaže, ali suština je u tome da zna kada treba da wyđe i otkloni opasnost – ne da dribla, već jednostavno da raščisti loptu. Sve to ulazi u opis njegovog posla. Mark u tome ima najviše iskustva i zato u ove mečeve ulazimo sa njim kao prvim golmanom", jasan je Klop.