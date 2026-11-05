BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MILAN – FERENCVAROŠ (tip 1, kvota 1,30) – početak 18.45 MOZZART RELAX

Italijanski velikan se nalazi pod velikim pritiskom na svom terenu i mora da ide na sva tri boda kako bi popravio loš bodovni saldo na startu drugog po jačini evropskog takmičenja. Ipak, mađarski predstavnik ulazi u ovaj duel pun samopouzdanja, sa stoprocentnim učinkom na međunarodnoj sceni i impresivnim nizom nepobedivosti na gostujućim terenima. Dok će domaćin od prvog minuta morati da juriša ka golu protivnika, gosti će se uzdati u svoju izuzetno čvrstu i organizovanu odbranu, vrebajući priliku da iznenade favorita na San Siru.

MONAKO – NORDSJILAND (tip 1, kvota 1,45) – početak 21.00

Monako želi nastavak maksimalnog učinka u Ligi konferencije, dok na svom terenu traži iskupljenje za prvenstveni neuspeh protiv Pariza. Domaći tim ima sjajnu tradiciju pred svojim navijačima u Evropi i ulazi u meč kao veliki favorit. Sa druge strane, Nordsjiland stiže u Monako nakon bolnog poraza od Midtjilanda i sa problemima u odbrani koja teško uspeva da sačuva mrežu na gostovanjima, pa će Dance sačekati izuzetno težak zadatak na stadionu Luj II.

PANATINAIKOS – CSKA SOFIJA (tip 1, kvota 1,38) – početak 21.00

Domaćin ulazi u ovaj meč kao izraziti favorit, motivisan da pred svojom publikom opravda očekivanja i bez većih problema opravda razliku u klasi. Bugarski predstavnik se muči u organizaciji igre i ima dosta poteškoća na gostovanjima protiv kvalitetnijih ekipa, zbog čega se očekuje apsolutna inicijativa zelenih od prvog minuta. Sve osim sigurnog trijumfa Atinjana bilo bi veliko iznenađe, jer Panatinaikos je u ovom trenutku prvi na tabeli Lige konferencije.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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ŠTURM GRAC – CELJE (tip 1, kvota 1,50) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Austrijski tim ulazi u ovaj regionalni okršaj kao apsolutni favorit, rešen da pred svojim navijačima nametne agresivan ritam od samog starta i opravda razliku u klasi. Slovenački predstavnik ima dosta oscilacija u igri, naročito na gostujućim terenima gde teško parira fizički dominantnijim ekipama, pa se očekuje potpuna inicijativa domaćeg tima. Inače, Šturm trenutno ima četiri boda, dok Celje izvuklo jedan iz remija sa Salcburgom.

SANDERLEND – DINAMO ZAGREB (tip 1, kvota 1,45) – početak 21.00

Sanderlend i zagrebački Dinamo igraju meč četvrte runde Lige Evrope u kojem oba tima traže iskupljenje za nedavne neuspehe u domaćim prvenstvima. Englezi na svom terenu žele da nastave sa dobrim evropskim partijama i zaleče rane nakon prvenstvenog poraza od Koventrija. Sa druge strane, hrvatski tim stiže na Stadion svetlosti sa imperativom da popravi odbranu i utisak posle neočekivanog kiksa protiv Rudeša. Očekuje se velika borba jer su bodovi izuzetno važni Sanderlendu za proboj u gornji deo tabele.

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