Vildoza: Rivs i ja se ne takmičimo; ako igra bolje od mene, biće na terenu
Vreme čitanja: 4min | čet. 05.11.26. | 13:14
"Ne znam zašto nam se ponavljaju iste greške, moramo to da rešimo"
Vezani porazi u duplom kolu stavljaju dodatni teret na leđa košarkaša Partizan Mozzart Beta. Utakmice protiv Makabija u petak (20.45) i Baskonije naredne sedmice su pod moranjem za crno-bele, kako bi zadržali korak sa ekipama koje se polako izdvajaju na tabeli Evrolige.
Luka Vildoza zna da su očekivanja sada velika, a pred Partizanom je ekipa za koju se govori da ima problema sa unutrašnjom hemijom i da igra lošu odbranu. Ali, kako da priče sa strane ne utiču na tim Đoana Penjaroje i pristup utakmici?
"Tako što ćemo razmišljati isključivo o sebi. Mislim da je najvažnije da nastavimo da gradimo našu igru i napredujemo kao tim. Imamo još neke stvari koje moramo da popravimo, posebno kada je reč o tome da svih 40 minuta igramo na istom nivou. Zato se ovde ne radi o Makabiju, nego o nama, o tome da nametnemo igru kakvu želimo i da sutra dođemo do pobede", rekao je Vildoza.
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Petak, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
Forma argentinskog košarkaša je u usponu, u poslednjih nekoliko utakmica igra sve bolje. Istovremeno, konkurencija u ekipi postala je veća dolaskom Antonija Rivsa. Novinare je zanimalo da li vidi povezanost između te dve stvari i koliko je konkurencija unutar ekipe dobra za igrače?
"Naravno da je dobra. Posebno na treninzima, jer te tera da budeš bolji i da napreduješ. Kroz takvu konkurenciju možeš i bolje da upoznaš karakter svojih saigrača. Ali istovremeno, svi smo ovde zbog jedne stvari, a to je da pobeđujemo. Zato to ne gledam kao međusobno takmičenje. Ako on igra bolje i treba da bude na terenu, onda će igrati. Isto važi i za mene. Trenutno smo doživeli nekoliko loših poraza i moramo da se vratimo na pravi put. Nadam se da ćemo sutra svi odigrati dobro".
Pred Partizanom su četiri uzastopne utakmice na domaćem terenu u Evroligi. To bi mogla da bude dobra prilika za seriju pobeda.
"Da, naravno. Mislim da ćemo tokom novembra biti ovde i sigurno je dobra stvar što ćemo biti kod kuće, sa porodicama, i što ćemo imati priliku da se još bolje povežemo kao tim. Ali istovremeno, svaka utakmica je važna. Evroliga je teška, bez obzira na to da li igraš kod kuće ili u gostima. Nadam se da ćemo ostvariti što više pobeda, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu".
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Pomenuo je Vildoza da Partizan Mozzart Bet mora svih 40 minuta da igra na istom nivou. E, šta je razlog što to ne uspeva? Da li je problem u koncentraciji, zbog čega se loše ulazi u susret i ima prazne minute?
"Ti meni reci. Stvarno ne znam. Jednostavno, nismo igrali dobro tri ili četiri minuta protiv ekipe iz Fenerbahčea, pa tri ili četiri minuta protiv Asvela, i protivnici su to iskoristili. Nadam se da ćemo uspeti da popravimo te stvari i da ćemo biti bolji. Iskreno, nemam odgovor na to pitanje. Voleo bih da ga imam. Moramo nekako da rešimo taj problem i vratimo se pobedama".
Jedna od svetlih tačaka Makabija ove sezone, uprkos lošim rezultatima ekipe, jeste Jam Madar, koji igra veoma dobro. Agresivan je bek, odličan u odbrani i dobar u napadu. Kako igrati protiv njega?
"On je dobar igrač. Mislim da u prethodne dve ili tri godine nije bio toliko u rotaciji i da je dobijao manje minuta. Ali sećam ga se iz Partizana, kada sam igrao protiv njega, i mislim da me je tada iznenadio. On je stvarno dobar bek, pravi plejmejker. Zna da kontroliše loptu i ima karakter, što je jedna od najvažnijih stvari za organizatora igre. Moramo da obratimo pažnju na njega, ali isto tako i na Horda, Lundberga i Klarka. Videćemo kako će se utakmica razvijati. Potrebno je samo da nastavimo da igramo odbranu na način na koji smo to radili u poslednjim utakmicama".
Vildoza je ove sezone već pogodio dva puta sa pola terena. Alesandro Pajola je takođe pogodio preko celog terena. Novinare je zanimalo da li vežbaju takve šuteve i kako uspevaju da ih pogodite?
"Ne vežbam ih. Jednostavno se dogodi. Volim da šutiram poslednji šut. Znam da ljudima ponekad nije toliko važno hoće li takav šut ući, a nekada ni meni, pa ga zbog toga šutiraš sa manje pritiska. Pogodio sam dva takva šuta, ali ne računate koliko sam puta promašio. U svakom slučaju, lepo je kada pogodiš i to mi daje dodatno samopouzdanje. Nadam se da ću pogoditi još neki, ali ne mogu ništa da obećam".
EVROLIGA - 10. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama