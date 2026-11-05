Vildoza: Rivs i ja se ne takmičimo; ako igra bolje od mene, biće na terenu

Petak, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

Forma argentinskog košarkaša je u usponu, u poslednjih nekoliko utakmica igra sve bolje. Istovremeno, konkurencija u ekipi postala je veća dolaskom Antonija Rivsa. Novinare je zanimalo da li vidi povezanost između te dve stvari i koliko je konkurencija unutar ekipe dobra za igrače?

"Naravno da je dobra. Posebno na treninzima, jer te tera da budeš bolji i da napreduješ. Kroz takvu konkurenciju možeš i bolje da upoznaš karakter svojih saigrača. Ali istovremeno, svi smo ovde zbog jedne stvari, a to je da pobeđujemo. Zato to ne gledam kao međusobno takmičenje. Ako on igra bolje i treba da bude na terenu, onda će igrati. Isto važi i za mene. Trenutno smo doživeli nekoliko loših poraza i moramo da se vratimo na pravi put. Nadam se da ćemo sutra svi odigrati dobro".

Pred Partizanom su četiri uzastopne utakmice na domaćem terenu u Evroligi. To bi mogla da bude dobra prilika za seriju pobeda.

"Da, naravno. Mislim da ćemo tokom novembra biti ovde i sigurno je dobra stvar što ćemo biti kod kuće, sa porodicama, i što ćemo imati priliku da se još bolje povežemo kao tim. Ali istovremeno, svaka utakmica je važna. Evroliga je teška, bez obzira na to da li igraš kod kuće ili u gostima. Nadam se da ćemo ostvariti što više pobeda, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu".

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Pomenuo je Vildoza da Partizan Mozzart Bet mora svih 40 minuta da igra na istom nivou. E, šta je razlog što to ne uspeva? Da li je problem u koncentraciji, zbog čega se loše ulazi u susret i ima prazne minute?

"Ti meni reci. Stvarno ne znam. Jednostavno, nismo igrali dobro tri ili četiri minuta protiv ekipe iz Fenerbahčea, pa tri ili četiri minuta protiv Asvela, i protivnici su to iskoristili. Nadam se da ćemo uspeti da popravimo te stvari i da ćemo biti bolji. Iskreno, nemam odgovor na to pitanje. Voleo bih da ga imam. Moramo nekako da rešimo taj problem i vratimo se pobedama".