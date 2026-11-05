Na zimu ili na leto - Aleksandar Jovanović izvesno menja klub
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 14:34
Kako pišu turski mediji na povremenog reprezentativca Srbije više ne računaju u Kodžaeliju
Do teške povrede kolena u januaru ove godine Aleksandar Jovanović je bio nezamenjiv na golu turskog prvoligaša Kodžaelija. Međutim, iako je još početkom oktobra počeo da trenira, povremeni reprezentativac Srbije još uvek nije zabeležio nijedan nastup ove sezone. Iz Turske nam sada stižu informacije da je trener Kodžaeli nezvanično poručio 33-godišnjem Nišliji da više ne računa na njega.
Trener osmoplasiranog tima Superlige Selčuk Inan promovisao je u prvu opciju 21-godišnjeg golmana Serhata Oztašdelena. Pre desetak dana u Kupu Turske protiv niželigaša Mazidagija Fosfata (3:0) je prvi put napravio rokadu među stativama, branio je Onurdžan Piri, dok se Jovanović prvi put ove sezone našao na klupi.
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Potom, protiv Rizea (0:0) za vikend ponovo je Oztašdelen bio na golu, Piri se preselio na klupu, a Jovanović na tribine. To znači da je srpski fudbaler sada treća opcija. Delom, to je sigurno i zbog toga što zauzima mesto stranca.
Navodno, rukovodstvo Kodžaelija je letos poručilo Jovanoviću da potraži novi klub, da neće tražiti nikakvo obeštećenje. Međutim, nekadašnji golman Rada, Radničkog, Orhusa, Ueske, Apolona i Partizana to nije želeo da uradi, pošto sa Turcima ima ugovor do kraja ove sezone.
11.30: (3,60) Ejup (3,50) Kodžaeli (2,00)
Razumljivo, s obzirom na to da je tada još uvek bio povređen i da bi mu bilo teško da nađe novog poslodavca. Međutim, sada kada se izlečio moguće je da na zimu promeni sredinu, ukoliko dobije zadovoljavajuću ponudu. Kodžaeli mu po svoj prilici neće praviti problem.
Jovanović je u taj klub došao na leto 2025. godine iz Partizana, a crno-beli su od njegovog transfera zaradili 250.000 evra. Do povrede je zabeležio 18 nastupa, na šest utakmica nije primio gol, a koleno je povredio na utakmici sa Trabzonom 18. januara.
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TURSKA 1- 11. KOLO
Petak
18.00: (2,45) Gazijantep (3,60) Kasimpaša (2,75)
Subota
11.30: (3,60) Ejup (3,50) Kodžaeli (2,00)
14.00: (2,25) Samsun (3,50) Konja (3,10)
17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)
17.00: (1,97) Geztepe (4,00) Bašakšehir (3,40)
Nedelja
11.30: (1,92) Rize (3,70) Erzurum (3,80)
14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)
16.30: (4,50) Alanja (4,20) Trabzon (1,70)
19.00: (1,20) Bešiktaš (6,25) Genčlerbirligi (13,0)
***Kvote su podložne promenama