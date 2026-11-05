Na zimu ili na leto - Aleksandar Jovanović izvesno menja klub

Potom, protiv Rizea (0:0) za vikend ponovo je Oztašdelen bio na golu, Piri se preselio na klupu, a Jovanović na tribine. To znači da je srpski fudbaler sada treća opcija. Delom, to je sigurno i zbog toga što zauzima mesto stranca.

Navodno, rukovodstvo Kodžaelija je letos poručilo Jovanoviću da potraži novi klub, da neće tražiti nikakvo obeštećenje. Međutim, nekadašnji golman Rada, Radničkog, Orhusa, Ueske, Apolona i Partizana to nije želeo da uradi, pošto sa Turcima ima ugovor do kraja ove sezone.

11.30: (3,60) Ejup (3,50) Kodžaeli (2,00)

Razumljivo, s obzirom na to da je tada još uvek bio povređen i da bi mu bilo teško da nađe novog poslodavca. Međutim, sada kada se izlečio moguće je da na zimu promeni sredinu, ukoliko dobije zadovoljavajuću ponudu. Kodžaeli mu po svoj prilici neće praviti problem.

Jovanović je u taj klub došao na leto 2025. godine iz Partizana, a crno-beli su od njegovog transfera zaradili 250.000 evra. Do povrede je zabeležio 18 nastupa, na šest utakmica nije primio gol, a koleno je povredio na utakmici sa Trabzonom 18. januara.

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TURSKA 1- 11. KOLO

Petak

18.00: (2,45) Gazijantep (3,60) Kasimpaša (2,75)

Subota

11.30: (3,60) Ejup (3,50) Kodžaeli (2,00)

14.00: (2,25) Samsun (3,50) Konja (3,10)

17.00: (1,40) Galatasaraj (5,00) Amed (6,50)

17.00: (1,97) Geztepe (4,00) Bašakšehir (3,40)

Nedelja

11.30: (1,92) Rize (3,70) Erzurum (3,80)

14.00: (4,20) Čorum (4,30) Fenerbahče (1,75)

16.30: (4,50) Alanja (4,20) Trabzon (1,70)

19.00: (1,20) Bešiktaš (6,25) Genčlerbirligi (13,0)

***Kvote su podložne promenama