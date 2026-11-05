Rafinja u Barsi do 2030. godine: Ako mi noge dozvole - ovde završavam karijeru
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 14:18
Brazilac nastavlja misiju na Nou Kampu
U poslednjih nekoliko godina malo koji igrač je toliko procvetao pod nekim trenerom kao što je to Rafinja pod Hansijem Flikom. Od igrača koji je kod Ćavija igrao sa mnogo amplituda, o čijem se statusu raspravljao, do toga da je postao legitiman kandidat za osvajanje Zlatne lopte i jedan od najboljih fudbalera na svetu.
Potpuna eksplozija Brazilca dešava se ove sezone, na 13 utakmica u svim takmičenjima postigao je 19 golova. Sportski direktor Deko je još ranije pričao kako će se sa Rafinjom voditi razgovori oko produžetka saradnje. To je ona vrsta pregovora koja ne može da pukne, jer obe strane žele isto. A to je danas ozvaničeno – Rafinja je potpisao novi ugovor koji će trajati do 2030. godine.
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O tome koliko je postao važan govori činjenica da je postao kapiten ekipe, a posebno je impresivno kako je prihvatio promenu uloge. Onog momenta kad je postalo jasno da Barselona neće uspeti da dovede Hulijana Alvareza kao startnog špica, na mesto devetke je uskočio upravo Rafinja i rezultat svega je teror koji on i Lamin Jamal trenutno sprovode.
„Brojke su me iznenadile. Nisam očekivao da ću doći do ovoliko datih golova. Menjao sam pozicije, uvek tražio ono najbolje za sebe i svoje saigrače. Kad su mi rekli da ću igrati u špicu, bio sam spreman da dam sve od sebe. Znao sam da ću moći da postižem golove sa kvalitetom koji imamo, ali da će biti ovako – to me iznenađuje“, rekao je Rafinja odmah po potpisivanju ugovora.
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Do ovog dana, Brazilac je odigrao 190 utakmica i postigao 94 gola za Blaugranu, osvojio je tri titule prvaka Španije, tri Superkup i jedan Kup kralja. Nije loše za nekoga ko je kod Ćavija, prema sopstvenim rečima, igrao samo kad nema ko drugi.
„Samo mi iznutra znamo kroz šta prolazimo. Ponosam sam na sve što smo postigli. Nadam se da ću još mnogo godina biti u Barseloni, ako mi noge dozvole da igram na visokom nivou – voleo bih ovde da završim karijeru. Za klub radim sve što mogu“.