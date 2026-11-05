Rafinja u Barsi do 2030. godine: Ako mi noge dozvole - ovde završavam karijeru

O tome koliko je postao važan govori činjenica da je postao kapiten ekipe, a posebno je impresivno kako je prihvatio promenu uloge. Onog momenta kad je postalo jasno da Barselona neće uspeti da dovede Hulijana Alvareza kao startnog špica, na mesto devetke je uskočio upravo Rafinja i rezultat svega je teror koji on i Lamin Jamal trenutno sprovode.

„Brojke su me iznenadile. Nisam očekivao da ću doći do ovoliko datih golova. Menjao sam pozicije, uvek tražio ono najbolje za sebe i svoje saigrače. Kad su mi rekli da ću igrati u špicu, bio sam spreman da dam sve od sebe. Znao sam da ću moći da postižem golove sa kvalitetom koji imamo, ali da će biti ovako – to me iznenađuje“, rekao je Rafinja odmah po potpisivanju ugovora.

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Do ovog dana, Brazilac je odigrao 190 utakmica i postigao 94 gola za Blaugranu, osvojio je tri titule prvaka Španije, tri Superkup i jedan Kup kralja. Nije loše za nekoga ko je kod Ćavija, prema sopstvenim rečima, igrao samo kad nema ko drugi.

„Samo mi iznutra znamo kroz šta prolazimo. Ponosam sam na sve što smo postigli. Nadam se da ću još mnogo godina biti u Barseloni, ako mi noge dozvole da igram na visokom nivou – voleo bih ovde da završim karijeru. Za klub radim sve što mogu“.