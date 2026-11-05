Nema bonusa ove godine: Monako ušao u crveno

Da bi to preduhitrili, čelnici bivšeg šampiona Francuske su se dogovorili sa igračima da ranije dogovorene bonuse za potpisivanje ugovora ne isplate u toku ove kalendarske godine, već su te obaveze prebacili za februar ili mart naredne godine. Tim potezom će “ispeglati” da balans bude pozitivan za 2026. godinu.

To ipak ne menja dugoročnu sliku. Monaku će tokom zimskog prelaznog roka biti jedan od prioriteta da proda Baloguna. Letos su na stolu od Evertona imali 45.000.000 evra odmah, i još 5.000.000 kroz bonuse, ali pitanje je da li baš tolikom iznosu mogu da se nadaju i u januaru.

17.15: (4,40) Le Man (4,20) Monako (1,72)

Jer, Amerikanac je zbog povrede igrao veoma malo od početka sezone. Zabeležio je svega pet nastupa, ukupno 116 minuta igre, uz jedan postignut gol prošlog vikenda u porazu od Pariza sa 1:3.

Naravno, nije Balogun jedina zlatna koka Monaka. Većem profitu mogu Kneževi da se nadaju od eventualne prodaje 22-godišnjeg veziste Lamina Kamare, kojeg su pre dve sezone doveli iz Meca za svega 15.000.000 evra. Letos se Senegalac dovodio u vezu sa Čelsijem, a kako je Plavcima i dalje potrebno pojačanje na toj poziciji moguće da se ta priča ponovo aktivira...

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LIGA 1 – 10. KOLO

Petak

20.45: (2,10) Tuluz (3,90) Strazbur (3,15)

Subota

19.00: (4,10) Okser (4,10) Pariz (1,80)

21.05: (1,10) PSŽ (8,50) Troa (20,0)

Nedelja

15.00: (2,15) Ren (3,80) Lil (3,10)

17.15: (3,40) Anže (4,00) Nica (2,00)

17.15: (2,85) Brest (3,50) Olimpik Lion (2,40)

17.15: (3,40) Avr (4,00) Lorijan (2,00)

17.15: (4,40) Le Man (4,20) Monako (1,72)

20.45: (2,20) Lans (3,90) Olimpik Marselj (2,90)

***Kvote su podložne promenama