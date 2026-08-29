Penjaroja za Mozzart Sport otvoreno o Džabariju Parkeru: Pravimo tim bez njega
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 07:57
"Džabari je dobar momak, poštujem ga", kaže trener Partizan Mozzart beta
Slučaj koji je mesecima punio medijske stupce dobio je i zvaničnu potvrdu sa najviše instance. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta i jedan od najzvučnijih dolazaka u istoriji domaće košarke, Džabari Parker, definitivno više ne ulazi u planove Partizan Mozzart Beta za predstojeću sezonu.
Iako je Parker stigao u Beograd na samom početku priprema i važi za jednog od najplaćenijih igrača u rosteru sa ugovorom koji važi i za narednu godinu, izjave šefa struke crno-belih, Đoana Penjaroje, otklonile su sve dileme, ako su one i postojale kod bilo koga. Amerikanac trenira odvojeno od ekipe dok klub i njegovi zastupnici pokušavaju da pronađu rešenje za raskid saradnje.
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Amerikanac je u Humsku stigao na izričito insistiranje Željka Obradovića prošlog leta, ali se u crno-belom dresu jednostavno nije snašao. Očekivane partije i uloga nosioca su izostale, što je u drugoj polovini sezone dovelo do pozajmice u Huventud. Iako je u Španiji nagovestio deo svog kvaliteta, klub iz Badalone zbog Parkerovih astronomskih primanja u Partizanu nije bio u mogućnosti da zadrži nekadašnju zvezdu Milvoki Baksa.
Šef stručnog štaba Partizana, Đoan Penjaroja, u potpunosti je ogolio situaciju u intervjuu za Mozzart Sport oko krilnog centra i stavio tačku na nagađanja.
"Nije ovo laka situacija. Nadam se da možemo da je rešimo brzo, pre svega zbog kluba, ali i zbog samog Džabarija. On je dobar momak", rekao je Penjaroja u opširnom intervjuu za Mozzart Sport gde se dotakao svih relevantnih tema.
Ipak, ne krije da planovi za nekadašnjeg drugog pika nisu vezani za ovaj tim Partizana.
"Ono što mogu da objasnim jeste da pravimo ekipu bez Parkera za narednu sezonu. To je potpuno jasno. On ima važeći ugovor, a ja izuzetno poštujem ovakve situacije i poštujem Džabarija, ponavljam, on je dobar momak. Ipak, potpuno je jasno da sklapamo tim bez njega".
Veliki intervju sa šefom stručnog štaba crno-belih možete pročitati na sajtu Mozzart Sport u nedelju ujutru.