Penjaroja za Mozzart Sport otvoreno o Džabariju Parkeru: Pravimo tim bez njega

Slučaj koji je mesecima punio medijske stupce dobio je i zvaničnu potvrdu sa najviše instance. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta i jedan od najzvučnijih dolazaka u istoriji domaće košarke, Džabari Parker, definitivno više ne ulazi u planove Partizan Mozzart Beta za predstojeću sezonu.

Iako je Parker stigao u Beograd na samom početku priprema i važi za jednog od najplaćenijih igrača u rosteru sa ugovorom koji važi i za narednu godinu, izjave šefa struke crno-belih, Đoana Penjaroje, otklonile su sve dileme, ako su one i postojale kod bilo koga. Amerikanac trenira odvojeno od ekipe dok klub i njegovi zastupnici pokušavaju da pronađu rešenje za raskid saradnje.