Enco se dogovorio sa Sitijem! Ostaje teži deo posla – da se ‘slomi’ Čelsi
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 08:45
Klub sa Stamford Bridža insistira na obeštećenju od 140.000.000 evra
Plan Enca Mareske je blizu realizacije, Enco Fernandez je na putu transfera u Mančester Siti!
Kako je ovog subotnjeg jutra objavio fudbalski insajder Fabricio Romano, argentinski vezista je preko svojih agenata postigao dogovor sa Sitijem oko ličnih uslova saradnje i sada Sitiju ostaje teži deo posla - da slomi Čelsi za obeštećenje. E, to će biti vraški teško pošto klub sa Stamford Bridža ne odustaje od obeštećenja u iznosu od 140.000.000 evra. Siti je već pokušavao sa nezvaničnim ponudama od 100.000.000 i 120.000.000 evra i bio "oduvan", tako da će iz kase morati da se izvuče još dvadeset miliona kako bi se ovaj posao zatvorio.
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U Čelsiju se nisu preterano oglašavali povodom situacije sa Fernandezom i Ćabi Alonso je samo posle trijumfa nad Luton Taunom u Liga kupu rekao da se Argentinac ponaša odgovorno i profesionalno, ali da ga nije koristio u tom susretu pošto su mu "potrebni igrači koji se osećaju spremno". Prema trenutnim pretpostavkama, Enco će propustiti i nedeljni okršaj sa Brajtonom na Stamford Bridžu.
Enco Fernandez je celog leta bio velika želja Enca Mareske, još tokom zajedničke saradnje u Čelsiju stvorili su dobru konekciju i sada italijanski stručnjak želi da je nastave na Etihadu. Siti je, podsetimo, ovog leta ušao u tranzicioni period nakon decenijskog boravka Pepa Gvardiole i njegovog odlaska sa funkcije trenera na kraju prošle sezone. Vezni red je doživeo drastične promene pošto su klub napustili Rodri, Tidžani Rejnders, Bernardo Silva i Niko Gonzalez, a došle su junoše Eliot Anderson i Ajub Buadi za zbirno 230.000.000 evra, dok bi Encov transfer vredeo još celih 140.000.000 evra i to bez plata i eventualnih bonusa.
Njegova neto primanja u Čelsiju su oko 7.500.000 evra, s tim da je osnovni deo plate šest miliona, dok su ostalo bonusi. Sa Plavcima ima ugovor do juna 2032. godine.
E sad, ostaje da se vidi hoće li se Siti i Čelsi naći na kraju oko obeštećenja u poslednja tri dana prelaznog roka. I da li će dvostruki evropski šampion na kraju dovoditi zamenu za Enca, s obzirom da su ovog leta već angažovani Valentin Barko i veteran Džordan Henderson.
Ako se transfer bude realizovao, Sitijeva potrošnja ovog leta na pojačanja otići će na preko 400.000.000 evra!