Enco se dogovorio sa Sitijem! Ostaje teži deo posla – da se ‘slomi’ Čelsi

U Čelsiju se nisu preterano oglašavali povodom situacije sa Fernandezom i Ćabi Alonso je samo posle trijumfa nad Luton Taunom u Liga kupu rekao da se Argentinac ponaša odgovorno i profesionalno, ali da ga nije koristio u tom susretu pošto su mu "potrebni igrači koji se osećaju spremno". Prema trenutnim pretpostavkama, Enco će propustiti i nedeljni okršaj sa Brajtonom na Stamford Bridžu.

Enco Fernandez je celog leta bio velika želja Enca Mareske, još tokom zajedničke saradnje u Čelsiju stvorili su dobru konekciju i sada italijanski stručnjak želi da je nastave na Etihadu. Siti je, podsetimo, ovog leta ušao u tranzicioni period nakon decenijskog boravka Pepa Gvardiole i njegovog odlaska sa funkcije trenera na kraju prošle sezone. Vezni red je doživeo drastične promene pošto su klub napustili Rodri, Tidžani Rejnders, Bernardo Silva i Niko Gonzalez, a došle su junoše Eliot Anderson i Ajub Buadi za zbirno 230.000.000 evra, dok bi Encov transfer vredeo još celih 140.000.000 evra i to bez plata i eventualnih bonusa.

Njegova neto primanja u Čelsiju su oko 7.500.000 evra, s tim da je osnovni deo plate šest miliona, dok su ostalo bonusi. Sa Plavcima ima ugovor do juna 2032. godine.

E sad, ostaje da se vidi hoće li se Siti i Čelsi naći na kraju oko obeštećenja u poslednja tri dana prelaznog roka. I da li će dvostruki evropski šampion na kraju dovoditi zamenu za Enca, s obzirom da su ovog leta već angažovani Valentin Barko i veteran Džordan Henderson.

Ako se transfer bude realizovao, Sitijeva potrošnja ovog leta na pojačanja otići će na preko 400.000.000 evra!