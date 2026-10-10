Peri i Golston nepremostiva prepreka za Studentski centar: Odlična partija i Alekse Uskokovića

Već u prvoj četvrtini košarkaši Bosne nagovestili su da bi ovo moglo da bude još jedno njihovo ubedljivo izdanje. Na prvi odmor otišli su sa velikih 34:20, a najzaslužniji za takav početak bili su Redžinald Peri i Deandre Golston, koji su za svega deset minuta ubacili po 13 poena.

Ipak, Studenti su u drugoj deonici uspeo da se probude i serijom 12:0 priđe na svega pet poena zaostatka. Gosti su brzo pronašli odgovor i do poluvremena ponovo stekli dvocifrenu prednost, pre svega zahvaljujući nezaustavljivom američkom dvojcu. Peri je već tada imao 24 poena, dok je Golston dodao 17.

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Domaćini su i u nastavku pokušavali da uhvate rezultatski priključak. Posebno se istakao Aleksa Uskoković, dok je Andre Veson sa dve vezane trojke dodatno istopio zaostatak. Ipak, Bosna je uspevala da pronađe odgovor na nalete rivala i sačuva prednost koju je gradila još od prve četvrtine.

U pobedničkoj ekipi Peri je meč završio sa 28 poena, Golston je dodao 26, a jedini dvocifreni uz njih bio je Pi Džej Pajps sa 19 poena. Kod Studenata najefikasniji je bio Aleksa Uskoković sa 23 poena i 6 asistencija, Antonio Jordano upisao je 17, dok je Marko Pavićević uz 15 poena dodao i 12 skokova.

ABA LIGA - 3. KOLO

Subota

SC Derbi - Bosna 91:100

/Uskoković 23 - Peri 28/

17.30: (2,65) Ilirija (16,0) Spartak Subotica (1,60)

19.00: (1,25) Igokea (17,0) Borac Mozzart (4,70)

21.00: (1,35) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,70)

21.00: (3,20) Široki (16,0) Cedevita Olimpija (1,45)

Nedelja

12.00: (4,70) Kluž (17,0) Dubai (1,25)

12.00: (1,90) Mega (15,0) Zadar (2,10)

18.00: (2,10) Krka (15,0) FMP (1,90)

19.00: Cibona - Slovan Bratislava

20.00: Partizan Mozzart Bet - Beč

***Kvote su podložne promenama