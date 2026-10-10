POLUVREME: Crvena zvezda - Budućnost 54:41

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Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić
ABA LIGA, 3. kolo
CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST
/26:21, 28:20/
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Robert Moldar, Haris Bjedić, Oktavian Goina
Crvena zvezda: Džons, Miljenović, Vajler Beb, Đurišić, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer
Budućnost: Smit, Šajok, Megi, Slavković, Hadžibegović, Molinar, Ferel, Jovanović, Butsijel, Đorđević, Kovilar, Butije
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