Borac Mozzart do prve pobede u sezoni, Čačani iznenadili Igokeu u Laktašima
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 21:31
Tim Saše Ocokoljića, nakon poraza od Širokog, slavio je na gostovanju - 94:83
Posle razočaravajućeg otvaranja sezone pred svojim navijačima, košarkaši Borca Mozzart pokazali su da je poraz od Širokog bio samo loš dan. Čačani su u Laktašima priredili veliko iznenađenje protiv Igokee, koja je u novu sezonu ABA lige ušla pobedom, i slavili rezultatom 94:83.
Posebnu težinu ovakvom izdanju daje činjenica da je ekipa Saše Ocokoljića prethodnih dana imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Čak šestorica igrača bila su van trenažnog procesa zbog virusa, a pred gostovanje timu Nenada Stefanovića postavljalo se pitanje u kakvom će sastavu i stanju Čačani uopšte nastupiti.
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Ipak, na parketu se to gotovo nije ni osetilo. Gosti su od početka pokazali da nemaju nameru da se zadovolje ulogom autsajdera, a već tokom prve četvrtine imali su osam poena prednosti. Igokea je uspela da odgovori i prvu deonicu završi u egalu, ali su Čačani do odlaska na veliki odmor ponovo preuzeli kontrolu i na poluvreme otišli sa četiri poena viška (44:40).
Pravi udarac domaćinu usledio je u trećoj četvrtini. Borac je nastavio da igra izuzetno raspoloženo u napadu, a prednost je prvi put postala dvocifrena. Posebno se istakao Uroš Čarapić, dok su važan doprinos dali Entoni Roj i Kalil Spir, a Igokea nije uspela da nađe način da se vrati u utakmicu.
Spir je upisao 22 poena, dok ga je pratio Roj sa 20, Uroš Čarapić dodao je 15, a Marko Radovanović 10 uz osam skokova. U timu iz Laktaša Petar Kovačević imao je 16 poena, Haris Delalić 15 dok je dvocifren bio i Nejt Pijer Luis sa 10 poena.
ABA LIGA - 3. KOLO
Subota
SC Derbi - Bosna 91:100
/Uskoković 23 - Peri 28/
Ilirija - Spartak Subotica 76:82
/Todorović 29 - Ilić 19/
Igokea - Borac Mozzart 94:83
/Kovačević 16 - Spir 22/
21.00: (1,35) Crvena zvezda (16,0) Budućnost (3,70)
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Nedelja
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