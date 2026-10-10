Borac Mozzart do prve pobede u sezoni, Čačani iznenadili Igokeu u Laktašima

Posle razočaravajućeg otvaranja sezone pred svojim navijačima, košarkaši Borca Mozzart pokazali su da je poraz od Širokog bio samo loš dan. Čačani su u Laktašima priredili veliko iznenađenje protiv Igokee, koja je u novu sezonu ABA lige ušla pobedom, i slavili rezultatom 94:83.

Posebnu težinu ovakvom izdanju daje činjenica da je ekipa Saše Ocokoljića prethodnih dana imala ozbiljnih zdravstvenih problema. Čak šestorica igrača bila su van trenažnog procesa zbog virusa, a pred gostovanje timu Nenada Stefanovića postavljalo se pitanje u kakvom će sastavu i stanju Čačani uopšte nastupiti.