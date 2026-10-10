Rijera: Komplikujemo fudbal, zapitajte se šta sam uradio na poluvremenu
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Vreme čitanja: 1min | sub. 10.10.26. | 21:21
„Vratili smo se sa reprezentativne pauze, morao sa igračima da utuvim neke stvari u glavu“, dodao je španski stručnjak
Svašta je ponudila Crvena zvezda navijačima u Kragujevcu. On ništavila u prvom poluvremenu, do možda jedne od najboljih igara ove sezone u Mozzart Bet Superligi.
Delovalo je da tim Alberta Rijere ne zna gde se nalazi u prvih 45 minuta, bili su prinuđeni da se brane, ali taktičke korekcije španskog stručnjaka su naplaćene golovima Bambe Dijenga, Stefana Gudelja i Marka Arnautovića.
“Da li znate šta sam uradio na poluvremenu? Čestitke mojim igračima na pobedi. Tokom ovih nedelja sam stalno ponavljao koliko je važno da pobedimo posle reprezentativne pauze. Tamo su drugi treneri, drugačije instrukcije, a nekada morate neke stvari da im stavite u glavu“, rekao je Rijera za televiziju Arena Sport.
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On je dijagnostifikovao glavni problem u igri Crvene zvezde.
„Nekada se trudimo da zakomplikujemo fudbal, ali je on jednostavan. Nismo rešavali situacije jedan na jedan u prvom poluvremenu. U drugom nismo želeli samo da rizikujemo, ali o tome smo pričali na poluvremenu i to je dalo rezultata”, kazao je Albert Rijera.