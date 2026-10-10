Rijera: Komplikujemo fudbal, zapitajte se šta sam uradio na poluvremenu

Svašta je ponudila Crvena zvezda navijačima u Kragujevcu. On ništavila u prvom poluvremenu, do možda jedne od najboljih igara ove sezone u Mozzart Bet Superligi.

Delovalo je da tim Alberta Rijere ne zna gde se nalazi u prvih 45 minuta, bili su prinuđeni da se brane, ali taktičke korekcije španskog stručnjaka su naplaćene golovima Bambe Dijenga, Stefana Gudelja i Marka Arnautovića.

“Da li znate šta sam uradio na poluvremenu? Čestitke mojim igračima na pobedi. Tokom ovih nedelja sam stalno ponavljao koliko je važno da pobedimo posle reprezentativne pauze. Tamo su drugi treneri, drugačije instrukcije, a nekada morate neke stvari da im stavite u glavu“, rekao je Rijera za televiziju Arena Sport.