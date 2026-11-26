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UŽIVO: Litvanija - Srbija, čeka nas nemoguća misija
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čet. 26.11.26. | 17:05
Pratite sa nama meč iz Klaipede gde Srbija igra meč kvalifikacija za Mundobasket
Kvalifikacije za Mundobasket
Grupa J
LITVANIJA - SRBIJA
/22:16, 24:16/
Dvorana: Sviturio arena, Klaipeda
Sudije: Konde, Markes, Cekareli
Litvanija: Blazevič, Normantas, Radževičius, Klisevičius, Brazdeikis, Maldunas, Birutis, Masiulis, Marčiulonis, Gedraitis, Sargunas, Sirvidis.
Srbija: Miletić, Momirov, Koprivica, Kovačević, Smailagić, Stefanović, Đurišić, Avarmović, Novak, Lučić, Barna, Mitrović.
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košarkaška reprezentacija Litvanijekošarkaška reprezentacija SrbijeKvalifikacije za Mundobasket 2027
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