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PARTIZAN MOZZART BET - BEŠIKTAŠ (20:22, 21:19)
Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.
Sudije: Gitis Vilijus, Kristaps Konstantinovs, Žozef Bisanž.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons, Nakić, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Hejs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola.
BEŠIKTAŠ: Dotson, Džefriz, Voker, Dedžulijus, Morgan, Birsel, Vilbekin, Omoruji, Braun, Korkmaz, Gebrijel, Žižić.
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