UŽIVO: Barselona - Crvena zvezda, šest trojki Tajsona Kartera
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pet. 20.11.26. | 21:20
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EVROLIGA, 13. KOLO
Barselona - Crvena zvezda
(23:15, 17:29)
KVOTE UŽIVO!!!
Dvorana: Palau Blaugrana (7.585 mesta)
Sudije: Emin Mugolkoč (Turska), Janis Fufis (Grčka), Kristijan Tajs (Nemačka).
Barselona: Martin, Umude, Robinson, Brisuela, Ubal, Enkamua, Nunjes, Balcerovski, Minaja, Nibo, Kone, Para
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer
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