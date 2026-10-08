Foto: Starsport
Foto: Starsport

POLUVREME: Real Madrid - Partizan Mozzart Bet 53:37

čet. 08.10.26. | 20:15

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EVROLIGA, 4. KOLO

REAL MADRID - PARTIZAN MOZZART BET (27:19, 26:18)

Dvorana: Movistar arena

Sudije: Emil Mogulkoč, Miloš Koljenšić, Marćin Kovalski

Real Madrid: Smit, Luvavu, Pradilja, Abalde, Kampaco, Okeke, Proćida, Maledon, Jantunen, Tavares, Feliz, Džons.

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić,Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, lovernj, Si.

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