Nvora: Ljudi mogu da misle šta žele, na terenu dokazujem kakav sam defanzivac

I on je sam odigrao odličnu utakmicu, možda i najbolju ove sezone. Počeo je od čvrste odbrane, a onda pronašao ritam i u ostalim segmentima igre.

„Kao što sam rekao posle utakmice sa Efesom, mislim da stvari počinju da idu u boljem smeru za nas kao tim. Još pokušavamo da pronađemo svoj put. Mislim da ovo još nije potpuna slika, ali napredujemo. Idemo dan po dan i treba da nastavimo da gradimo na ovome. Osećaj je bio dobar, naravno, počevši od odbrane. Rekli su da imamo treću najbolju odbranu ili nešto slično. Mislim da nam je to oslonac: čak i kada nam napad ne ide, možemo da igramo odbranu najbolje što umemo. To je danas pokrenulo celu ekipu“, rekao je Nvora posle utakmice.

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Delovalo je da se dobro osećaš na terenu. U drugom poluvremenu pokušao si trojkom da proveriš koliko si u šuterskom ritmu i pogodio. Mislim da je posle tog poseda utakmica krenula u jednom smeru.

„Da, uhvatio sam ritam. Krenulo nam je i osećao sam se dobro. Saigrači su me pronašli i uspeo sam da pogodim taj šut“.

Često čujemo da Zvezda igra timsku košarku. Šta za tebe znači timska košarka?

„Da su svi uključeni, da lopta dolazi do svakoga i da ne igramo samo izolacije. Da svako zaista oseća da može da utiče na utakmicu“.

Dakle, prija ti takva košarka?

„Da, tako je lakše. I meni i svima ostalima. Niko nema osećaj da je izostavljen. Lopta se kreće i tako svako može da uđe u ritam utakmice“.

Posle dva poraza usledile su dve pobede. Šta možeš da obećaš navijačima Crvene zvezde za naredne utakmice?

„Da ćemo nastaviti da ulažemo trud u odbrani i da gradimo dalje. To pokušavamo da uradimo ovde: da nastavimo da gradimo i idemo napred.“

Svi znamo šta možeš da uradiš u napadu. Koliko si zadovoljan svojom ulogom u odbrani do sada? Deluje da i u tom segmentu napreduješ.

„Mislim da je moja odbrana ove sezone zasad solidna. Ljudi mnogo toga govore o mojoj odbrani, ali tako je kako je. Odbrana podrazumeva mnogo više od čuvanja svog igrača. Tu je i skok, tu su ukradene lopte. Prošle sezone bio sam među najboljima po ukradenim loptama. Niko nije pričao o tome. Bio sam i jedan od naših najboljih skakača. Sve je to u redu. Ne mislim da sam loš defanzivac. Ljudi mogu da misle šta žele. Danas ste mogli da vidite. Sve što mogu da uradim jeste da izađem na teren, dokažem to i nastavim da se trudim da budem bolji, za sebe i za tim. Mislim da je danas, tokom cele utakmice, svih pet igrača na terenu radilo svoj posao. I kada sam ja bio na terenu i kada sam bio na klupi, ko god da je ušao, svako je uradio svoj deo. To je važno“.