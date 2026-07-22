Obradović bi NBA pojačanje, ali se u trku uključio Partizan Mozzart Bet

Naime, kako pomenuti izvor javlja, za američkog košarkaša je prvi je interesovanje pokazao Hapoel Jerusalim, koji je preuzeo Saša Obradović, ali su se nedugo zatim u trku uključili i beogradski crno-beli.

Mura su 2022. godine na draftu izabrali Dalas Meveriksi kao 26. pika, da bi ekspresno bio trejdovan u Hjuston Roketse, a na kraju je završio u Minesota Timbervulvsima. Bivši student univerziteta Djuk je svoju četvorogodišnju NBA karijeru proveo na relaciji NBA – Razvojna liga, a do sada nije nastupao na Starom kontinentu.

To nije začuđujuće, jer momak iz Virdžinije u septembru puni 25 godina, što bi bilo značajno za crno-bele u smislu podmlađivanja sastava. Takođe, Mur je još na koledžu skrenuo pažnju na sebe kada je osvojio nagradu “Džulijus Irving”, namenjenu za najbolje nisko krilo sezone, ali se tokom karijere u najjačoj ligi na svetu prebacio na dvojku.

Podsećamo, Partizan Mozzart Betu su ovog leta mnoga pojačanja izmakla, poput Petija Milsa, Tajsona Etijena, Armonija Bruksa i Ošeja Briseta, dok su ugovore potpisali, osim pomenutih Olmana i Pajole, Kevarijus Hejs, Derek Vilis i Nikola Tanasković. Takođe, saradnju su produžili Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj, kao i kapiten Vanja Marinković.