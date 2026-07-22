Obradović bi NBA pojačanje, ali se u trku uključio Partizan Mozzart Bet
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 18:47
Vendel Mur je na vrhu liste želja Hapoela iz Jerusalima, ali su beogradski crno-beli pokazali ozbiljno interesovanje za američkog beka, javlja izraelski ONE
Onog momenta kada je postalo jasno da Partizan Mozzart Bet napuštaju Sterling Braun i Dvejn Vašington, moglo se sa sigurnošću tvrditi da će crno-belima biti neophodna pojačanja na bekovskim pozicijama.
Kajl Olman i Alesandro Pajola će svakako ojačati spoljnu liniju Partizana, ali je i više nego evidentno da je potrebno još kvaliteta na bekovskim pozicijama, odnosno neko ko će moći da pruži podršku pre svega Karlinku Džonsu. Kako prenosi izraelski ONE, to bi mogao da bude Vendel Mur.
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Naime, kako pomenuti izvor javlja, za američkog košarkaša je prvi je interesovanje pokazao Hapoel Jerusalim, koji je preuzeo Saša Obradović, ali su se nedugo zatim u trku uključili i beogradski crno-beli.
Mura su 2022. godine na draftu izabrali Dalas Meveriksi kao 26. pika, da bi ekspresno bio trejdovan u Hjuston Roketse, a na kraju je završio u Minesota Timbervulvsima. Bivši student univerziteta Djuk je svoju četvorogodišnju NBA karijeru proveo na relaciji NBA – Razvojna liga, a do sada nije nastupao na Starom kontinentu.
To nije začuđujuće, jer momak iz Virdžinije u septembru puni 25 godina, što bi bilo značajno za crno-bele u smislu podmlađivanja sastava. Takođe, Mur je još na koledžu skrenuo pažnju na sebe kada je osvojio nagradu “Džulijus Irving”, namenjenu za najbolje nisko krilo sezone, ali se tokom karijere u najjačoj ligi na svetu prebacio na dvojku.
Podsećamo, Partizan Mozzart Betu su ovog leta mnoga pojačanja izmakla, poput Petija Milsa, Tajsona Etijena, Armonija Bruksa i Ošeja Briseta, dok su ugovore potpisali, osim pomenutih Olmana i Pajole, Kevarijus Hejs, Derek Vilis i Nikola Tanasković. Takođe, saradnju su produžili Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj, kao i kapiten Vanja Marinković.
Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili pomenuti Voš i Braun, ali i Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Situacija je još uvek nejasna kada govorimo o Mitru Bošnjakoviću, koji se tek vratio sa nedavno završenog Evrobasketa za košarkaše do 20 godina, na kom je Srbija osvojila srebrnu medalju.
Još jedna zanimljiva informacija pojavila se ovog jutra – prema saznanjima Mozzart Sporta, Džejms Naneli je ponuđen Partizan Mozzart Betu. Bilo kako bilo, trener Đoan Penjaroja će imati pune ruke posla u vidu uigravanja novopridošlih košarkaša, sve sa ciljem da crno-beli što bolje i spremnije dočekaju novu evroligašku sezonu.