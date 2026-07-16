Povratak CSKA u Evroligu: Vatutin kaže "još ne", mediji tvrde "da"
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 15:48
Čeka se sezona 2027/2028
Navikli smo na to da gledamo evropska takmičenja bez ruskih klubova, ali to bi moglo da se promeni.
Najpre su usledili pozitivni signali iz MOK-a o samom učešću ruskih sportista, a nekako se najveći izostanak oseti kada je reč o Evroligi. CSKA predstavlja jedan od najtrofejnijih klubova na Starom kontinentu, a prvi čovek Armejaca Andrej Vatutin je dao prilično obazrivu kada je reč o povratku ruskih klubova na veliku scenu.
"MOK je poslao pozitivan signal. Oduvek sam govorio da će povratak Rusije na globalnu scenu dogoditi jednog dana, kao i to da će se kultura i sport prvi vratiti. Važno je da se ne preteruje, jer je MOK naveo isključivo preporuke. Svaka federacija ili sportska organizacija pozabaviće se ovim pitanjem u skladu sa svojim lobističkim sposobnostima, a znamo uspešne slučajeve povratka, kao što su oni u gimnastici, plivanju, mačevanju , odbojci", rekao je Vatutuin.
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Prvi čovek Moskovljana se potom dotakao povratka u dva njapopularnija sporta.
"Što se tiče fudbala i košarke, ovaj proces neće biti tako brz. Evroliga je privatno takmičenje i ima svoje preporuke od Evropske komisije, Evropske unije i vlada ostalih zemalja. Trenutno postoje brojne tehničke teškoće, kao što su vize, nedostatak direktnih letova, a značajno bi bilo povećati i budžete. Igranje u nekim drugim halama bilo bi nepravedno prema našim navijačima, koji se raduju evropskim utakmicama CSKA protiv vrhunskih timova".
Pričao je Vatutin i o slučaju Hapoela, koji je ove sezone igrao utakmice u Bugarskoj i Beogradu.
"Imamo primer Hapoela iz Tel Aviva, koji je odredio da tim igra u Sofiji. Domaće utakmice u inostranstvu, recimo Beogradu ili Dubaiju bile bi iscrpljujuće za nas, jer pored evropskih putovanja ne smemo zaboraviti na putovanja u VTB ligi. Sve bi to zahtevalo ogromna fizička i finansijska ulaganja, što trenutno deluje nemoguće. Često razgovaram s kolegama i novinarima širom Evrope i svi žele da se ruski timovi vrate i niko u Rusiji se tome ne bi protivio, ali trenutno je previše prepreka pred nama", istakao je Vatutuin.
Ovo jesu reči prvog čoveka CSKA koje nagoveštavaju da ćemo teško u skorijoj budućnosti gledati ruske klubove na evropskoj sceni, ali je tamošnji Matč plasirao potpuno novu informaciju. Kako javlja pomenuti izvor, nema ograničenja za to da CSKA zaigra u Evroligi u takmičarskoj 2027/2028.
Međunarodna košarkaška federacija i Evroliga nisu zabranile moskovskom klubu učešće, već su sledili preporuke MOK-a. Kako su Armejci akcionari Evrolige, CSKA Moskva ima puno pravo da se takmiči u sezoni 2027/2028, ali to neće biti moguće učiniti na tlu Rusije. Matč navodi da se kao opcije spominju dve destinacije, odnosno Srbija i Turska, dok su mišljenja o tome da li ruski klubovi treba da igraju podeljena.
Trenutno Vatutin kaže jedno, a ruski mediji drugo, a bliska budućnost će pokazati da li će najpre CSKA, kao najveći tim, a potom svi ostali zaigrati na kontinentalnoj sceni ili se sa tim još uvrk čeka.