Povratak CSKA u Evroligu: Vatutin kaže "još ne", mediji tvrde "da"

Navikli smo na to da gledamo evropska takmičenja bez ruskih klubova, ali to bi moglo da se promeni.

Najpre su usledili pozitivni signali iz MOK-a o samom učešću ruskih sportista, a nekako se najveći izostanak oseti kada je reč o Evroligi. CSKA predstavlja jedan od najtrofejnijih klubova na Starom kontinentu, a prvi čovek Armejaca Andrej Vatutin je dao prilično obazrivu kada je reč o povratku ruskih klubova na veliku scenu.

"MOK je poslao pozitivan signal. Oduvek sam govorio da će povratak Rusije na globalnu scenu dogoditi jednog dana, kao i to da će se kultura i sport prvi vratiti. Važno je da se ne preteruje, jer je MOK naveo isključivo preporuke. Svaka federacija ili sportska organizacija pozabaviće se ovim pitanjem u skladu sa svojim lobističkim sposobnostima, a znamo uspešne slučajeve povratka, kao što su oni u gimnastici, plivanju, mačevanju , odbojci", rekao je Vatutuin.