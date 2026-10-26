Najgore moguće vesti za Oklahomu: Dva startera verovatno završila sezonu

Pregledi su pokazali da je Vilijams iščašio levi skočni zglob i polomio fibulu, zbog čega će morati na operaciju, što smo i znali, ali sada je i definitivno. Nisu bile prijatne scene kada se povredio, a saigrači i protivnički košarkaši u neverici su posmatrali šta se dogodilo, dok je posebno potresen bio Šej Gildžes Aleksander, koji nije uspeo da sakrije suze, pa je čak plakao i posle meča. Nikom nije bilo lako, a sada će morati bez drugog najboljeg igrača, bivšeg Ol stara i člana druge najbolje petorke NBA lige.

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Mnogo problema ima sa povredama Džejlen Vilijams jer je propustio i veliki deo prošle sezone posle loma ruke, a evo sada će propustiti celu sezonu. Nema sreće američki košarkaš, nema je ni Oklahoma, pošto se tu problemi sa povredama ne završavaju.

Ozbiljnije se povredio i Kejson Valas, koji je nedavno uskočio u prvu petorku i postao startni bek, a kako stvari stoje, možda i on propusti celu sezonu. Bek Oklahome doživeo je povredu ramena leve ruke, zbog čega ga takođe očekuje operacija i višemesečna pauza. Njegov izostanak predstavlja dodatni problem za stručni štab, koji će morati da pronađe nova rešenja u rotaciji.

Vilijams i Valas nisu jedini igrači Oklahome koji su tokom susreta sa Klipersima imali zdravstvenih problema. Džejlin Vilijams je još u prvoj četvrtini napustio parket zbog problema sa zglobom desne šake, dok je Kejson Valas tada takođe ranije izašao iz igre zbog bolova u levom ramenu. Naknadni pregledi, međutim, pokazali su da je Valasova povreda znatno ozbiljnija nego što se u prvi mah činilo.

Dva startera su gotovo sigurno završila sezonu, već posle tri odigrane utakmice... Baš veliki udarac za Oklahomu.