Prvi Srbin dobio poziv na turnir na kome je Murinen postao zvezda

Već smo navikli da mladi košarkaši odlaze u Sjedinjene Američke Države kako bi se razvijali, a vreme je da se naviknemo i da naši igrači "preko bare" ostvaruju velike rezultate. Upravo je to slučaj sa Strahinjom Zelićem.

Srpski centar visok 213 centimetara učestovaće na "Rod Wave Elite" turniru ovog vikenda u Alabami koji je u sklopu svetske poznate "Overtime" organizacije. Ono što je vredno pomena jeste da je prošle godine na ovom turniru igrao Mika Murinen i tada je postao prava zvezda.