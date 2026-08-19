Prvi Srbin dobio poziv na turnir na kome je Murinen postao zvezda
Vreme čitanja: 4min | sre. 19.08.26. | 19:41
Strahinja Zelić je pored toga i prvi "prospekt" u državi Juta
Već smo navikli da mladi košarkaši odlaze u Sjedinjene Američke Države kako bi se razvijali, a vreme je da se naviknemo i da naši igrači "preko bare" ostvaruju velike rezultate. Upravo je to slučaj sa Strahinjom Zelićem.
Srpski centar visok 213 centimetara učestovaće na "Rod Wave Elite" turniru ovog vikenda u Alabami koji je u sklopu svetske poznate "Overtime" organizacije. Ono što je vredno pomena jeste da je prošle godine na ovom turniru igrao Mika Murinen i tada je postao prava zvezda.
Izabrane vesti
Klipovi "Slim Jesus-a" sa tog događaja broje milionske preglede, a posle je Murinen igrao za Finsku na Evrobasketu, pa onda i Partizan Mozzart Bet pre nego što se vratio u Ameriku.
Posebno treba istaći da je Zelić prvi Srbin koji je dobio poziv za ovakav događaj, a ukupno tek peti Evropljanin. Dodatnu težinu celoj priči dodaje i činjenica da je Strahinja trenutno procenjen kao najveći talenat u državi Juta sa kojim su, kako pišu američki mediji, već razgovarali UCLA, Ilinoj, Kanzas Stejt i Mizuri univerziteti.
Tamo igra za Vasač akademiju koja se takmiči u najboljoj ligi za srednje škole u celoj Americi. Od ove sezone biće prvi centar u ekipi, a na "RWE" turniru ovog vikenda bi trebalo samo dodatno da se pokaže, pogotovo ako uzmemo u obzir da je već dobijao pozive na nekoliko Najkijevih elitnih kampova za koje pozivnice dobijaju isključivo najperspektivniji igrači u SAD.
Zelić za mesec dana puni 18 godina, a već može da se pohvali osvojenom bronzanom medaljom za Srbiju. Nastupajući za U16 selekciju na Evropskom prvenstvu pre dve godine koje se održalo u Grčkoj, Zelić je pomogao Orlićima da dođu do trećeg mesta, a u borbi za bronzu nadigrali su upravo Grke.
Taj tim sa klupe je predvodio Vladimir Zlatanović, a po poenima su ga predvodili talentovani Vuk Danilović iz Mege i Andrej Bjelić, novi igrač Crvene zvezde, dok ne treba zaboraviti ni Jovana Bikića i Aleksa Nedeljkovića takođe iz Crvene zvezde.