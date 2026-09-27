Kampanja umanjivanja Jokićeve klase? "On je samo malo bolja verzija Bila Lejmbira"

Čovek koji je jednom u karijeri imao sezonu sa prosekom iznad 13 poena, nazvao je Jokića "malo boljom verzijom Bila Lejmbira" i poručio da bi ga danas on čuvao komotno. "Jokića bih ja danas čuvao lagano. I odbranio bih koš od njega. I, hoćete da mi kažete (da bi on bio dominantan) protiv svih onih igrača? Ma, dajte" , počeo je Polinajs za TFU Podkast, pa dodao: "Postoji razlog zašto dominira u današnje vreme. On je samo malo bolja verzija Bila Lejmbira, to je on. Boli me briga za to šta drugi pričaju. Ne bi mogao protiv Hakima Olajdžuvona. Ne bi mogao protiv njega, Džokeru. Izvini, ne bi. Šek bi te razneo. Nervira me to što dozvoljavaš da te Aleks Karuzo čuva".

A onda je nastavio... "Ne pokušavam da oduzmem Jokiću ono što radi, čak smatram da je trebalo da bude MVP u godini kada je nagrada otišla Embidu, jer mu je ta godina bila bolja od dve prethodne. Međutim, dajte da ne vređamo starije generacije centara. Dikembe Mutombo, počivao u miru, ali on bi to (današnje centre) razbacao sve na tribine. Čak i ako bi me izvukao spolja, Jokić nije dovoljno brz da bi pretrčao bilo koga, ja bih se i dalje izvukao i uspeo da budem između njega i koša. Evo, sad vam kažem, Jokić bi imao teške muke sa Alonzom Morningom. Alonzo je imao brze noge. Ja bih naterao Jokića da ne ulazi unutra, ostavio bih da šutira trojku, ali bolje bi mu bilo da ima praćku i pogađa".

Ni tu se Polinajs nije zaustavio, pa je za kraj malo govorio o današnjim visokim igračima.

"Današnji centri nisu građeni kao mi nekada. Prosto, nisu. Svi su neki mršavi krilni centri, što je kontradiktorno sa pozicijom koju igraju (Power Forward - Power = moć, snaga) i nema ništa moćnog u njihovoj pojavi. Zato svi moraju da prestanu sa pričom. I onda su na sve to visoki malo iznad dva metra".

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Bil Lejmbir je bio centar Detroit Pistonsa u sezonama kada su vezali dve titule (1989. i 1990). Za Oldena Polinajsa je bio pojam, iako ni Lejmbir, poput Jokića, ne može da se svrsta u red atletski dominantnih centara. Fizički da, atletski ne. No, Jokić i dalje nudi dimenzije koje ni Lejmbir, a naročito Polinajs nisu imali u svojoj igri.

Šteta je samo što sujeta ne dozvoljava nekadašnjim asovima, ali i onima koji su bili samo prosek, da uživaju u penziji, nego na sve načine pokušavaju da unize nečiju klasu. Čak i ako za neke stvari jesu u pravu oko toga kako današnja košarka izgleda (čitaj: ne deo oko Jokića), što je svima jasno i očigledno, ipak treba ukazati više poštovanja prema najboljem igraču današnjice.