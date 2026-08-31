Osmesi su se vratili u Humsku: Letnja pojačanja vode Partizan na večiti derbi (VIDEO)

Ovih 3:1 na zatvaranju sedmog kola nisu mnogo pomogli timu Saše Ilića u smislu napretka na tabeli (sa pretposlednjeg se popeo na 11. mesto), ali su nagovestili šta mogu letošnje akvizicije, Milan Aleksić i posebno Igor Miladinović, pošto je najviše zahvaljujući njima Parni valjak prvi put od početka takmičenja slavio na domaćem terenu. Sad kad je bio bolji od Romantičara, probudila mu se želja da se trka i sa crveno-belima.

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Samo jedan zadatak, kao prioritetan, imao je Partizan na zatvaranju sedme etape elitnog karavana. Da pobedi. Kako god. Bez osvrta na estetiku, pred večiti derbi na horizontu, u situaciji kad je meč dočekao tek iznad Zemuna u poretku. Pod tim psihološkim opterećenjem, emotivno ispražnjen posle neuspešne evropske misije, u uvodu malog gradskog derbija i donosio je pogrešne odluke. To je moglo da mu se obije o glavu već u sedmom minutu kad je Itan Hord ostavljen sam pred Milošem Krunićem i pucao direktno u golmana domaćih.

Znak upozorenja, koji se na desetine puta od početka sezone pojavio na stazi Parnog valjka, ovoga puta je shvaćen malo ozbiljnije i tim Saše Ilića je ubacio u brzinu više. Nije bilo bogzna kakve eksplozije, niti dinamičnih napada, čak je delovalo u pojedinim trenucima da se crno-beli muče u kreaciji, međutim, i takvi su stvorili nekoliko obećavajućih situacija pred talentovanim Vukom Draškićem.

Uroš Stojanović je našao način da blokira Erika Kojzeka (startera umesto Žea), Samson Envulu je loše pucao sa distance, Demba Sek zakasnio da minijaturu Milana Aleksića sprovede u mrežu, Draškić je lako zgrabio loptu posle pokušaja Samsona, Aleksić loše reagovao glavom na ubacivanje Seka, a sam Senegalac je imao priliku kad mu je udarac ukrotio nekadašnji Zvezdin golman, posle upornosti Kojzeka u duelu sa Cvetkovićem.

Bili su to trenuci kada je Parni valjak pokazivao više i pojačanim ritmom potisnuo goste pred njihov kazneni prostor, primoravši ih da se brane sa skoro svim igračima iza lopte. Napadačko opredeljenje rezultiralo je vođstvom u 36. minutu, kad je akciju Idrisua Babe i Milana Roganovića preciznim hicem sa 16 metara okončao Igor Miladinović i prvim golom otkako je stigao na pozajmicu iz Sent Etjena razgalio publiku u toploj avgustovskoj večeri. Taj gol došao je kao nagrada mladom vezisti za način na koji je u paru sa Milanom Vukotićem gradio akcije, mada je isto tako bitno istaći role bekova: Milan Roganović je bio znatno bolji nego na prethodnim utakmicama, a posebno neprijatan po odbranu Romantičara bio je Samson. Možda nekad Nigerijac deluje neartikulisano, kao da zaboravi na defanzivne zadatke, ali ima lak korak, probojan je, odvažan i sposoban da pravi razliku napred. Takav bi mogao da bude neka vrsta Ilićevog iznenađenja u predstojećem večitom derbiju.