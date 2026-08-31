Osmesi su se vratili u Humsku: Letnja pojačanja vode Partizan na večiti derbi (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | pon. 31.08.26. | 20:59
Miladinović golom i asistencijom usmerio crno-bele ka pobedi (3:1), pogodio i Aleksić, ekspresan doprinos Kostića, OFK Beograd voli da igra bez obzira šta piše na semaforu
Uspela je Partizanova generalna proba pred večiti derbi. Na stadion „Rajko Mitić“ Saša Ilić će povesti nasmejanu ekipu, kojoj se vratila boja u lice posle sumornog početka sezone. U samo četiri dana crno-beli su ubrizgali u vene injekciju adrenalina i osokoljeni dvema pobedama, ali i igrama, odlaze u komšiluk da probaju da u nedelju uveče sapletu prvaka države.
Trijumf nad Hetafeom nije bio dovoljan za Ligu konferencije, ali je podigao moral ekipi koja se, posebno u drugom poluvremenu, razletela terenom tokom okršaja sa OFK Beograd Mozzart Betom, razoružala tim Jovana Damjanovića koji je u prethodne dve posete Humskoj skupio četiri boda i, ako ništa drugo, dala navijačima za pravo da veruju kako je moguće savladati Crvenu zvezdu, koja odavno nije bila u većim problemima.
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Ovih 3:1 na zatvaranju sedmog kola nisu mnogo pomogli timu Saše Ilića u smislu napretka na tabeli (sa pretposlednjeg se popeo na 11. mesto), ali su nagovestili šta mogu letošnje akvizicije, Milan Aleksić i posebno Igor Miladinović, pošto je najviše zahvaljujući njima Parni valjak prvi put od početka takmičenja slavio na domaćem terenu. Sad kad je bio bolji od Romantičara, probudila mu se želja da se trka i sa crveno-belima.
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Samo jedan zadatak, kao prioritetan, imao je Partizan na zatvaranju sedme etape elitnog karavana. Da pobedi. Kako god. Bez osvrta na estetiku, pred večiti derbi na horizontu, u situaciji kad je meč dočekao tek iznad Zemuna u poretku. Pod tim psihološkim opterećenjem, emotivno ispražnjen posle neuspešne evropske misije, u uvodu malog gradskog derbija i donosio je pogrešne odluke. To je moglo da mu se obije o glavu već u sedmom minutu kad je Itan Hord ostavljen sam pred Milošem Krunićem i pucao direktno u golmana domaćih.
Znak upozorenja, koji se na desetine puta od početka sezone pojavio na stazi Parnog valjka, ovoga puta je shvaćen malo ozbiljnije i tim Saše Ilića je ubacio u brzinu više. Nije bilo bogzna kakve eksplozije, niti dinamičnih napada, čak je delovalo u pojedinim trenucima da se crno-beli muče u kreaciji, međutim, i takvi su stvorili nekoliko obećavajućih situacija pred talentovanim Vukom Draškićem.
Uroš Stojanović je našao način da blokira Erika Kojzeka (startera umesto Žea), Samson Envulu je loše pucao sa distance, Demba Sek zakasnio da minijaturu Milana Aleksića sprovede u mrežu, Draškić je lako zgrabio loptu posle pokušaja Samsona, Aleksić loše reagovao glavom na ubacivanje Seka, a sam Senegalac je imao priliku kad mu je udarac ukrotio nekadašnji Zvezdin golman, posle upornosti Kojzeka u duelu sa Cvetkovićem.
Bili su to trenuci kada je Parni valjak pokazivao više i pojačanim ritmom potisnuo goste pred njihov kazneni prostor, primoravši ih da se brane sa skoro svim igračima iza lopte. Napadačko opredeljenje rezultiralo je vođstvom u 36. minutu, kad je akciju Idrisua Babe i Milana Roganovića preciznim hicem sa 16 metara okončao Igor Miladinović i prvim golom otkako je stigao na pozajmicu iz Sent Etjena razgalio publiku u toploj avgustovskoj večeri. Taj gol došao je kao nagrada mladom vezisti za način na koji je u paru sa Milanom Vukotićem gradio akcije, mada je isto tako bitno istaći role bekova: Milan Roganović je bio znatno bolji nego na prethodnim utakmicama, a posebno neprijatan po odbranu Romantičara bio je Samson. Možda nekad Nigerijac deluje neartikulisano, kao da zaboravi na defanzivne zadatke, ali ima lak korak, probojan je, odvažan i sposoban da pravi razliku napred. Takav bi mogao da bude neka vrsta Ilićevog iznenađenja u predstojećem večitom derbiju.
Možda bi na Marakani jedan od aduta Partizana mogao da bude i Milan Aleksić. Videlo se još u prvom poluvremenu da traži loptu, menja tempo, vodi igru… Kad je počelo drugo, najpre se posle njegovog udarca zatresla mreža sa spoljne strane, a onda je kaznio veliku grešku Alekseja Vukićevića: pošto mu je kapiten OFK Beograda poklonio loptu, sve ostalo je predstavljalo rutinu za povratnika iz Engleske.
U međuvremenu je Saša Ilić uveo Bogdana Kostića i – pogodio. Uz Aleksića, još jedan dečak oblikovan u “Zemunelu” dodatno je ubrzao igru domaćina, spremio zicer Seku (teško je objasniti šta je Afrikanac propustio da realizuje), a onda pogodio posle odigravanja Miladinovića i sredinom nastavka meč je u rezultatskom smislu rešen, iako je komotno gol mogao da postigne i Milan Vukotić.
Pobeda Partizana je zaslužena, međutim, ne bi bilo nezasluženo da su rezultat prvi promenili igrači OFK Beograd Mozzart Beta. Ili da su postigli još koji gol na Topčiderskom brdu, jer se videlo da su napadački nadahnuti. Već u sedmom minutu, posle dodavanja Aderojua, u sjajnoj prilici bio je Itan Hord. Ma, to je bilo više od prilike, pravi pravcati zicer, ali je američki napadač reagovao toliko loše da je Miloš Krunić sprečio pogodak. Malo po isteku pola sata sa slične pozicije probao je i Jakuba Silue, ali je kontru, iniciranu greškom Babe, okončao toliko loše da je umesto ugla gađao – Krunića!? O tome da je ekipa Jovana Damjanovića imala svetle trenutke svedoči dinamičan napad u režiji nekadašnjih Zvezdinih bekova, s tim da centaršut Marka Gobeljića u izjednačenje nije uspeo da pretvori Milan Rodić, iako je pre samo nekoliko meseci na istom mestu bio dvostruki strelac u pobedi 2:1.
Damjanovićevo insistiranje da se lopta gura napred, bez obzira na to šta piše na semaforu, donelo je OFK Beogradu nekoliko sjajnih akcija u nastavku. Posle prodora zapaženog Aderojua lopta je „liznula“ prečku, Ranković je na dodavanje Siluea testirao Krunića, spremnog da zaustavi i pokušaj Ti Džej De Bara, a Milić je bio prinuđen da interveniše u petercu...
Za takvu ideju nagrada je konačno stigla kad je Aderoju centrirao, a Silue u padu matirao Partizanovog golmana, da bi se posle toga ušlo u nervozan završetak i jurnjavu po celom terenu, ali su bodovi ostali u Humskoj…
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, SEDMO KOLO
PARTIZAN - OFK BEOGRAD MOZZART BET 3:1 (1:0)
/Miladinović 37, Aleksić 54, Kostić 59 - Silue 72/
Stadion Partizana
Sudija: Andrija Stojanović
PARTIZAN: Krunić 7 – Roganović 7, Milić 7, Simić 6,5, Samson 7 (od 71. Milovanović 6) – Baba 6,5 (od 77. Traore -) – Sek 6, Vukotić 6,5, Aleksić 7,5 (od 59. Kostić 7), Miladinović 7,5 (od 71. Zeković 6) - Kojzek 5,5 (od 71. Že 5,5)
OFK BEOGRAD: Draškić 6 - Gobeljić 6 (od 79. Despotovski -), Vukićević 5, Momčilović 5,5 (od 73. Ture -), Rodić 6 (od 73. Ivanović -) – Stojanović 6, Penja 5,5, De Bar 6 (od 73. Vuter -), Hord 5 (od 56. Ranković 6) – Aderodju 6,5, Silue 7.
Igrač utakmice: Igor Miladinović (Partizan) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO
Subota
Železničar - Radnik 5:1 (0:1)
/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/
Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)
/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/
Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)
/Sadi 62 – Vidakov 86/
Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)
/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/
Nedelja
Zemun - Crvena zvezda 0:2 (0:0)
/Ivanić 57, Abu Fani 90/
IMT - Mladost 2:0 (1:0)
/Tienderbeogo 37, Keita 84/
Ponedeljak
Partizan - OFK Beograd Mozzart Bet 3:1 (1:0)
/Miladinović 36, Aleksić 54, Kostić 66 - Silue 72/