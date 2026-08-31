Karlik Džons: Šokiran sam odlascima, ali sam uzbuđen da upoznam nove momke
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 20:55
"Igrači koji su otišli nisu mi bili samo saigrači, već braća sa kojom sam delio svlačionicu dve godine", rekao je Karlik Džons po sletanju u Beograd
Karlik Džons se vratio u Beograd spreman da ponovo preuzme ulogu lidera i povede Partizan Mozzart Bet u predstojeće izazove. Ulaskom u svoju treću sezonu u crno-belom dresu, organizator igre ne krije uzbuđenje zbog novog poglavlja, ali otvoreno priznaje da ga je obim letnjih promena u sastavu poprilično iznenadio.
Letnji prelazni rok doneo je veliku rekonfiguraciju tima Đoana Penjaroje, što je ostavilo snažan utisak na organizatora igre crno-belih. U odnosu na prošlu sezonu crno-beli dres ne nose Dvejn Vašington, Isak Bonga, Nik Kalates, Sterling Braun, Bruno Fernando, Aleksej Pokuševski, Mitar Bošnjaković...
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„Definitivno sam bio šokiran brojem promena. Igrači koji su otišli nisu mi bili samo saigrači, već braća sa kojom sam delio svlačionicu dve godine. Izgradili smo čvrsta prijateljstva i želim im sve najbolje, ali ovo je novo poglavlje i moramo brzo da se prilagodimo“, iskren je Džons.
Jedno od najzanimljivijih pojačanja jeste Itan Tompson, sa kojim je Džons već uspešno delovao u tandemu kada su igrali u Čikagu. Nekadašnji trener pomenutog tandema Henri Domerkant najavio je u intervjuu za Mozzart Sport da bi upravo njih dvojica mogli postati jedan od najubojitijih bekovskih parova Evrolige.
„I ja očekujem isto. Itan i ja smo se već čuli, razgovarali i jedva čekamo da počnemo. Naravno, ne radi se samo o nama dvojici — imamo izuzetno sposobne bekove u rotaciji i najvažnije je da se svi zajedno dobro uklopimo. Jedva čekam da upoznam ostale momke. Sa mnogima nisam igrao do sada, poslao sam im svima poruke i rekao da mogu da me kontaktiraju za šta god im bude potrebno.“
Nastupi za reprezentaciju Južnog Sudana u kvalifikacijama poslužili su mu kao idealna uvertira za klupske pripreme. Iako priznaje da još uvek pegla sitne greške u igri, fizička sprema nije upitna.
„Utakmice za reprezentaciju bile su moja mala predsezona. Još se zagrevam, bilo je nekih izgubljenih lopti i promašaja koje obično ne pravim, ali osećam se sjajno i u formi sam. Pred nama je period uigravanja. Biće prepreka na putu, ali izborićemo se sa njima.“
Plejmejker crno-belih poziva pristalice kluba na strpljenje, ali i podseća na cilj kome svi u timu teže.
„Molim navijače da budu uz nas. Želimo da vratimo onu prepoznatljivu kulturu pobeda — da ponovo punimo aerodrome posle gostovanja i slavimo velike uspehe. Ne bih želeo unapred da pričam o plej-ofu, ići ćemo korak po korak i graditi igru iz meča u meč. Biće izazovno, ali sam uzbuđen i srećan što sam ponovo ovde.“