Cedevita Olimpija prekinula svoj i produžila niz poraza FMP-a

Domaćin je od samog početka nametnuo ritam koji mu odgovara i već tokom prve četvrtine stekao devet poena viška. FMP je u nastavku uspeo da popravi napadački učinak, ali nije pronašao način da zaustavi raspoložene Ljubljančane, koji su na poluvreme otišli sa istom prednošću. Cedevita Olimpija je tako držala konce igre u svojim rukama, dok su gosti pokušavali da pronađu način da se vrate u utakmicu.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Ni posle pauze nije došlo do značajnije promene odnosa snaga na parketu. Ljubljančani su nastavili da kontrolišu dešavanja i pred poslednju četvrtinu imali su 11 poena viška. FMP je u završnici pokušao da uhvati priključak i unese neizvesnost, ali je domaći sastav odbio taj nalet i sačuvao stečenu prednost.

Prelomili su Kurt i Kovan kada je bilo najvažnije, dok se FMP u završnici ispromašivao i nije mogao da zakuva situaciju.

Do trijumfa su domaćina predvodili Gejni sa 17, Hurt sa 14 i Kovan sa 14 poena, uz 11 asistencija. U poraženom sastavu istakli su se Raš sa 19, Kovačević sa 16, Gašić i Stanojević sa po 13 i Rebić sa deset poena.

Petak

Cibona - Igokea 69:89

/Mekbil 12 - Stefanović 16/

Beč - Bosna 81:88

/Langović 17 - Pips 15/

Subota

Cedevita Olimpija - FMP 96:87

/Gejni 17 - Raš 19/

Budućnost - Borac Mozzart /u toku/

Nedelja

13.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -22,5) Široki (1,90)

17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)

19.00: Slovan Bratislava - Krka

Ponedeljak

13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)

16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)

18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)

*** Kvote su podložne promene