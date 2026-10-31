Cedevita Olimpija prekinula svoj i produžila niz poraza FMP-a
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 19:31
Posle tri poraza zaredom trijumf tima iz Ljubljane, tolika je sada serija neuspeha tima iz Železnika
Progledala je malo i Cedevita Olimpija posle tri uzastopna poraza. Redom su ih pobeđivali Le Man i Aris u Evropi, kao i Budućnost u ABA ligi za teških nedelju dana, dok su sada uspeli da prekinu niz neuspeha.
U goste im je došao FMP, koji je tek u lošoj formi jer i on ima tri poraza zaredom i tek jednu pobedu iz poslednjih šest mečeva, a večeras su doživeli i treći uzastopni poraz u regionalnom šampionatu. Savladala ih je Cedevita Olimpija u meču šestog kola – 96:87.
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Domaćin je od samog početka nametnuo ritam koji mu odgovara i već tokom prve četvrtine stekao devet poena viška. FMP je u nastavku uspeo da popravi napadački učinak, ali nije pronašao način da zaustavi raspoložene Ljubljančane, koji su na poluvreme otišli sa istom prednošću. Cedevita Olimpija je tako držala konce igre u svojim rukama, dok su gosti pokušavali da pronađu način da se vrate u utakmicu.
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Ni posle pauze nije došlo do značajnije promene odnosa snaga na parketu. Ljubljančani su nastavili da kontrolišu dešavanja i pred poslednju četvrtinu imali su 11 poena viška. FMP je u završnici pokušao da uhvati priključak i unese neizvesnost, ali je domaći sastav odbio taj nalet i sačuvao stečenu prednost.
Prelomili su Kurt i Kovan kada je bilo najvažnije, dok se FMP u završnici ispromašivao i nije mogao da zakuva situaciju.
Do trijumfa su domaćina predvodili Gejni sa 17, Hurt sa 14 i Kovan sa 14 poena, uz 11 asistencija. U poraženom sastavu istakli su se Raš sa 19, Kovačević sa 16, Gašić i Stanojević sa po 13 i Rebić sa deset poena.
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart /u toku/
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