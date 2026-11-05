Milanova Evropa - jad i beda! Fradi sa desetoricom zaključao San Siro (VIDEO)

Nije Milan večeras samo izgubio od Fradija. Milan je dozvolio autsajderu da se šepuri na San Siru, Milan je rivalu poklanjao zicer situacije, Milan je ozbiljno nadigran i Milan je za 90 i kusur minuta uspeo da uputi tek jedan udarac u okvir gola tima iz Budimpešte.

Amorimov tim je na startu Lige Evrope poražen na severu Italije od Benfike (2:0), oprao se protiv Salcburga, ali je u trećoj rundi ponižen na Ostrvu od strane Bornmuta (3:0), da bi večeras doživeo ozbiljnu sramotu pred svojim navijačima... I to svega nekoliko dana otkako je zaličilo da sezona ide uzlaznom putanjom. Sjajno izdanje u Madonini, pa dva ugovora u nedelju dana od kojih je obezbeđeno milijardu evra prihoda. A onda - antiklimaks i bedno izdanje protiv Fradija kojem se mora skinuti kapa.

Domaćini u prvom poluvremenu nisu stvorili ozbiljnu šansu, nisu zapretili Denisu Dibušu, a mogli su komotno da prime dva gola. Junus Musa u četvrtom, pa Ardon Jašari u 27. minutu poklanjali su reprezentativcu Haitija Leniju Džozefu zicer situacije, ali je mlađani, treći golman Lorenco Torijani u dva navrata branio mlake udarce. Ali neće 21-godišnjak po dobrom pamtiti svoj drugi meč u Ligi Evrope, jer ono što je oduzeo Džozefu, dao mu je početkom drugog poluvremena. Neopreznost, komična reakcija i poklon gol za Fradi u 52. minutu.