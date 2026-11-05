Milanova Evropa - jad i beda! Fradi sa desetoricom zaključao San Siro (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | čet. 05.11.26. | 20:49
Mađarski velikan je najbolji tim Lige Evrope posle uvodne četiri runde, a Rosoneri ispod crte koja vodi u plej-of - 0:2
Presvukao je Milan za vikend prestonicu Mode u crveno-crno. Autoritativno je dobio gradski derbi sa Interom, ali je očigledno mislima ostao u toj blistavoj, subotnjoj večeri. A kazna je stigla u Ligi Evrope gde Rosoneri - uz onaj izuzetak od 4:0 protiv Salcburga - izgledaju kao nezainteresovana, nemoćna i razbijena vojska. Novi poraz, čak treći u četiri evropske utakmice ove sezone naneo im je Ferencvaroš - 0:2.
Za Rubena Amorima ozbiljne kritike. Jer malo je reći da je potcenio mađarskog velikana neuigranom, neozbiljnom i nesnađenom startnom postavom. Kritike i za drugopozivnce koji su, sumnjivim potezima sportskog sektora poslednjih godina završili u klubu kojem nisu dorasli.
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Nije Milan večeras samo izgubio od Fradija. Milan je dozvolio autsajderu da se šepuri na San Siru, Milan je rivalu poklanjao zicer situacije, Milan je ozbiljno nadigran i Milan je za 90 i kusur minuta uspeo da uputi tek jedan udarac u okvir gola tima iz Budimpešte.
Amorimov tim je na startu Lige Evrope poražen na severu Italije od Benfike (2:0), oprao se protiv Salcburga, ali je u trećoj rundi ponižen na Ostrvu od strane Bornmuta (3:0), da bi večeras doživeo ozbiljnu sramotu pred svojim navijačima... I to svega nekoliko dana otkako je zaličilo da sezona ide uzlaznom putanjom. Sjajno izdanje u Madonini, pa dva ugovora u nedelju dana od kojih je obezbeđeno milijardu evra prihoda. A onda - antiklimaks i bedno izdanje protiv Fradija kojem se mora skinuti kapa.
Domaćini u prvom poluvremenu nisu stvorili ozbiljnu šansu, nisu zapretili Denisu Dibušu, a mogli su komotno da prime dva gola. Junus Musa u četvrtom, pa Ardon Jašari u 27. minutu poklanjali su reprezentativcu Haitija Leniju Džozefu zicer situacije, ali je mlađani, treći golman Lorenco Torijani u dva navrata branio mlake udarce. Ali neće 21-godišnjak po dobrom pamtiti svoj drugi meč u Ligi Evrope, jer ono što je oduzeo Džozefu, dao mu je početkom drugog poluvremena. Neopreznost, komična reakcija i poklon gol za Fradi u 52. minutu.
Doprinos trijumfu gostiju dao je i Veljko Birmančević koji je odigrao 86. minuta na San Siru. Nije Srbin nameštao golove kao protiv Plzenja i Torensea, a je odradio veliki posao, naročito u defanzivi sa osam dobijenih duela i sijaset osvojenih lopti.
Sredinom drugog dela, Ferencvaroš je nokautiran Amorimov indisponirani tim u kojem su igrači poput Jašarija i Teraćana pokazali zašto nisu među standardnima. Pukla je kontra, a sjajni Kristofer Zaharijasen, jedno od najboljih pojačanja u novijoj istoriji Fradija, namestio novi gol Džozefu.
Milan je bio toliko indisponiran i anemičan da ga nije podigao ni direktan crveni karton rezerviste Jusufa Bamidelea. Bivši igrač Vojvodine, je bez ikakvog razloga stavio lakat na lice rezerviste Marija Hile, pocrveneo u 77. minutu, ali od tog momenta do kraja meča, Milan je stvorio samo jednu ozbiljnu šansu. Beše to udarac, večeras najaktivnijeg ofanzivca domaćih Omarija Hačinsona, ujedno i jedini u okvir gola domaćeg tima.
Mogao je domaćina da primi i treći gol u poslednjim sekundama utakmice. Hila je pogrešio, rezervista Madaraš obišao Torijanija, ali nije uspeo da učini poraz Milana još ubedljivijim.
Istovremeno, još jedan favorit se mučio kao domaćin, ali za razliku od Milana, nije ni poražen, ni ponižen. Jeste Kristal Palas na svom Selhurst parku gubio od sedmog minuta i gola Aleksandera Prasa, ali se herojski vratio sa igračem manje i izbegao poraz od Hofenhajma (1:1). U 77. minutu, zbog udaranja laktom, isključen je Adam Vorton, ali su Orlovi izvojevali bod sa desetoricom, a na tome mogu da zahvale Daičiju Kamadi. Snašao se Japanac u šesnaestercu, a poput Dina Hendersona u sedmom, u drugom minutu nadoknade nije se proslavio ni golman Hofenhajma Oliver Bauman.
LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
Milan – Ferencvaroš 0:2 (0:0)
/Džozef 52, 66/
Anderleht – Salcburg (1:0)
/Augustinson 20/
Kristal Palas – Hofenhajm 1:1 (0:1)
/Kamada 92 - Pras 7/
Levski – Jagjelonija 1:0 (0:0)
/Stojančov 83/
NEC – Omonija 3:1 (0:1)
/Linsen 50, 76, Bišof 74 – Dioni 23/
Real Sosijedad – Olimpik Lion 1:1 (1:0)
/Oskarson 28 – Toliso 54/
Sparta Prag – Bornmut 1:3 (1:0)
/Singateh 35 – Adams 57, Evanilson 81, Rajan 90/
Lilestrem – Viktorija Plzenj (0:1)
/Adu 10/
21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)
21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)
21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)
21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX
21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)
21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)
21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)
21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)
*** kvote su podložne promenama