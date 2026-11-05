Rijera: Opet pravimo iste greške zbog kojih ne igramo Ligu Evrope

„Volim ovakve utakmice kao trener, sve je došlo iz jedne akcije “, rekao je prvo Rijera u kameru Arene Sport.

A, onda se osvnuo na isključenje Kataija, koje je drugačije usmerilo utakmicu.

„Ne igramo Ligu Evrope zato što smo ostali na terenu sa desetoricom igrača i ponovo pravimo te iste greške. A, kada pravimo iste greške, onda ne možemo da sanjamo“.

Tri boda ostaju kao uteha treneru crveno-belih. Kao bar neka dobra stvar sa ovog meča.

„Bila je to utakmica koju smo morali da dobijemo. A, morali smo da uložimo trostruki napor da bismo to uspeli. Kada ostanete sa desetoricom morate da menjate način igre, momci moraju da ulože veći trud... Moram da im čestitam kako su završili utakmicu, jer su dali sve od sebe. Ovo su tri boda za napor“, podvukao je Rijera.