Spolstra: Janis je veoma dobar šuter
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 15:17
Zanimljiva izjava verovatno najboljeg trenera u NBA ligi
Godinama unazad se priča kako Janis Adetokunbo ne radi dovoljno na sebi. Utisak je da su te priče tačne, jer Grk igra isto već par sezona i čini se da će igrati dobro dokle god je tu atletska nadmoć koja će kad tad sa godinama prestati da se oseća.
Najveća, možda i jedina mana mu je šut. Ali u današnje vreme to je ozbiljan problem. Na stranu što ne pogađa i ne šutira trojke, nego nije velika pretnja ni sa poludistance. Sve se svodi na dominaciju u tranziciji i moćne prodore. Čak ni sa niskog posta nema neki rad nogu i arsenal finti, već se sve svodi na njegovu sirovu snagu.
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Ipak, trener Majami Hita Erik Spolstra je nakon pobede nad Sakramentom od 114:108 stao u odbranu svog superstara i njegovog šuta. Adetokunbo je za dva šutirao 14/22.
"Radi na tome. On je neverovatan radnik i poseduje disciplinu i... veoma je dobar šuter. Kada ga gledamo na treningu, samo mu govorimo da veruje u rad".
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Sa Janisovim lošim šutem može da se živi od oktobra do marta, ali kad od aprila krene plej-of...
"Timovi će da prave 'zid' u reketu za njega i kada se povuku, on će imati lake šuteve iz ritma. To su dobri šutevi za Janisa".
Uprkos Spolstrinom poverenju, Adetokumbo se muči sa efikasnošću šuta u poređenju sa prethodnim sezonama u Milvoki Baksima. U prvih 10 utakmica ove sezone, Janis u proseku beleži 27,5 poena, 12,8 skokova i 5,3 asistencije, uz 56,6% šuta iz igre, 20% za tri poena i 62,2% sa linije slobodnih bacanja.
Istovremeno, Majami je imao težak početak sezone, pošto je na skoru 4-6. Pritom Hit mahom nije igrao sa timovima koji imao šampionske ambicije. Tako da se franšiza sa Floride evidentno i dalje traži, što u odbrani, što u napadu.
NBA - ponedeljak na utorak
01.00: (1.20) Detroit (19.0) Vašington (5.50)
01.00: (1.90) Atlanta (15.0) LA Lejkers (2.10)
01.00: (4.70) Šarlot (17.0) Klivlend (1.25)
01.30: (1.80) Toronto (15.0) Memfis (2.25)
02.00: (1.80) Dalas (15.0) Indijana (2.25)
02.30: (1.30) Hjuston (17.0) Denver (4.10)
03.00: (4.10) Finiks (17.0) San Antonio (1.30)
04.00: (1.25) Golden Stejt (17.0) Nju Orleans (4.70)
***Kvote su podložne promenama