Spolstra: Janis je veoma dobar šuter

Ipak, trener Majami Hita Erik Spolstra je nakon pobede nad Sakramentom od 114:108 stao u odbranu svog superstara i njegovog šuta. Adetokunbo je za dva šutirao 14/22.

"Radi na tome. On je neverovatan radnik i poseduje disciplinu i... veoma je dobar šuter. Kada ga gledamo na treningu, samo mu govorimo da veruje u rad".

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Sa Janisovim lošim šutem može da se živi od oktobra do marta, ali kad od aprila krene plej-of...

"Timovi će da prave 'zid' u reketu za njega i kada se povuku, on će imati lake šuteve iz ritma. To su dobri šutevi za Janisa".

Uprkos Spolstrinom poverenju, Adetokumbo se muči sa efikasnošću šuta u poređenju sa prethodnim sezonama u Milvoki Baksima. U prvih 10 utakmica ove sezone, Janis u proseku beleži 27,5 poena, 12,8 skokova i 5,3 asistencije, uz 56,6% šuta iz igre, 20% za tri poena i 62,2% sa linije slobodnih bacanja.

Istovremeno, Majami je imao težak početak sezone, pošto je na skoru 4-6. Pritom Hit mahom nije igrao sa timovima koji imao šampionske ambicije. Tako da se franšiza sa Floride evidentno i dalje traži, što u odbrani, što u napadu.

NBA - ponedeljak na utorak

01.00: (1.20) Detroit (19.0) Vašington (5.50)

01.00: (1.90) Atlanta (15.0) LA Lejkers (2.10)

01.00: (4.70) Šarlot (17.0) Klivlend (1.25)

01.30: (1.80) Toronto (15.0) Memfis (2.25)

02.00: (1.80) Dalas (15.0) Indijana (2.25)

02.30: (1.30) Hjuston (17.0) Denver (4.10)

03.00: (4.10) Finiks (17.0) San Antonio (1.30)

04.00: (1.25) Golden Stejt (17.0) Nju Orleans (4.70)

***Kvote su podložne promenama