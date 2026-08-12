Transfer slagalica da glava zaboli: Pala prva domina u Italiji i pogurala još tri posla

Ključni čvor zamršene transfer slagalice raspetljao je poznati agent Alesandro Luči , pišu italijanski mediji, uspevši da posle dve sedmice tihih pregovora napravi most između Bolonje i Fiorentine. Roberto Pikoli je prelomio, izrazio jasnu želju da posle razočaravajuće sezone u Firenci karijeru nastavi stotinak kilometara severno – na Renato Dalari.

Posle nekog vremena dogovorili su se i klubovi, pa će se 25-godišnji napadač preseliti u Bolonju na pozajmicu s obaveznim otkupom postavljenim na 18.000.000 evra, dok je Viola uspela da izboksuje i 2.000.000 potencijalnih bonusa, kao i 10 odsto od naredne prodaje, u nadi da će uspeti da povrati svih 25.000.000, koliko je prošlog leta platila Kaljariju za Pikolija.

Njegovim odlaskom stvoriće se ‘rupa’ u napadu Fiorentine, međutim rukovodstvo sa Artemio Frankija već je spremilo zamenu u vidu Mateo Pelegrina. Argentinski golgeter, koji se ovog leta dovodio u vezu i sa Juventusom, stiže iz Parme stiže u Firencu u trajnom transferu teškom oko 24.000.000 evra.

Poslednji komad slagalice odnosi se na Tajsa Dalingu. Dolaskom Pikolija na Renato Dalaru, Holanđanin je postao prekobrojan u planovima Bolonje, pa su čelnici kluba bez oklevanja prihvatili ponudu Kelna. Holanđanin se seli na zapad Nemačke na pozajmicu s pravom otkupa za oko 10.000.000 evra, čime je bundesligaš dobio pojačanje koje je figuriralo kao prva želja još od početka prelaznog roka.

Međutim, nije isključeno da se domino efekat neće završiti u Kelnu. Već zamršenu sagu mogao bi dodatno da zakomplikuje i učini je još pompeznijom Komo, koji je ozbiljno zagrizao za Violinog Mojzea Kena. Sesk Fabregas ga silno želi na stadionu Đuzepe Sinigalja, koliko silno zapravo najbolje dočarava informacija da je u Firencu već stigla ponuda vredna oko 40.000.000 evra sa uključenim bonusima. Fiorentina navodno traži okruglo 50.000.000, ali novi špic je kaparisan, Pelegrino samo što nije podigao ljubičasti dres, što znači da i te kako ima prostora za pregovore.