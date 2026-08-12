Asvel zapuši jednu rupu, pojavi se nova

Senegalac je tokom leta produžio ugovor sa francuskim klubom do 2029. godine, ali prema rečima pomenutog izvora za njegove usluge vlada veliko interesovanje, pa tako postoji mogućnost da tim iz Vilerbana pusti, uz određeno obeštećenje.

Ono što se ne spominje jeste konkretno ime bilo kog tima koji je zainteresovan za krilnog centra Asvela. Senegalac ima sjajnu sezonu u sebe i bio je zapažen u redovima Asvela, čak i onda kada tim nije igrao dobro. Endiaj je u proseku beležio 7,7 poena, 4,8 skokova, 1,2 asistencije, isto toliko ukradenih lopti, kao i 1,4 blokade.

Ukoliko Senegalac napusti klub, trend odlazaka, bez obzira na dolaske bi se nastavio.

Najpre je Panatinaikos platio izlaznu klauzulu za Silvena Fransiska, a ovo je pokrenulo svojevrsnu lančanu reakciju. Posle francuskog reprezentativca klub su napustili Armoni Bruks, Danijel Tajs i Nik Vajler Beb. Poslednjih dana ima razloga za radost među navijačima Asvela, jer su neka imena došla, mada nisu to igrači u rangu onih koji su napustili klub. Egzodus iz Asvela mogao bi da se nastavi sa Endiajeom, što znači da se za klub iz Vilerbana nastavljaju teški dani.

U međuvremenu pojavile su se nove informacije oko Senegalca. Kako javlja specijalizovani portal Basket Njuz, za njegove usluge zainteresovana je ekipa Olimpijakosa.

Prema rečima pomenutog izvora šampion Evrope želi dodatno da se pojača u reketu, a u Endiaju vide savršeno rešenje. Međutim, ukoliko neko želi da dovede krilnog centra potrebno je da Asvelu plati iznos od 400.000 evra. Novac je u ovom momentu prioritet za francuski klub, koji ima poteškoće u zatvaranju finansijske konstrukcije, pa tako deluje da bi Senegalac vrlo lako mogao da napusti Vilerban i pridruži se Olimpijakosu.