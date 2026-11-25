Dve utakmice, a jedna pobeda je dovoljna za siguran put Srbije na Mundobasket naredne godine. Sve urađeno u proteklom periodu trebalo bi naplatiti sutra na gostovanju kod Litvanije i/ili u nedelju u sudaru sa Italijom na domaćem terenu. A, na to putu selektor Dušan Alimpijević već tradiconalno neće moći da računa na najbolje igrače Srbije.

Ovog puta, u Litvaniju je krenuo sa 13 igrača, među kojima su samo dvojica iz evroligaških klubova: Nikola Đurišić i Vojin Medarević, obojica iz Crvene zvezde. S tim da Medarević nije ni licenciran za utakmice Evrolige.