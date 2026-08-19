Totenhem posle troška od 270.000.000 evra hoće i Sitijev paket, u igri i Kodi Gakpo
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 20:23
Pevci ozbiljni u nameri da potroše još novca do kraja leta
Čelsi je maltene svakog leta u poslednje četiri godine apsolutni rekorder po količini utrošenog novca na pojačanja, ali u smiraj aktuelnog prelaznog mogao bi da ga prestigne drugi londonski klub - Totenhem!
Posle troška od bezmalo 270.000.000 evra na trojicu novih igrača, u Severnom Londonu su spremni da izdvoje preko 100.000.000 evra za jedno ili pre dva pojačanja u poslednjih deset dana "merkata". Dejvid Ornštajn sa sajta Atletik nadogradio je jučerašnju vest o interesovanju za Savinja informacijom da je Totenhem istovremeno u pregovorima sa Mančester Sitijem i za Omara Marmuša!
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Iako ništa još nije dogovoreno, pregovori sa obojicom su u odmakloj fazi i idu ka zaključenju! Obojica su na izlaznim vratima Etihada pošto Enco Mareska planira da do kraja prelaznog roka dodatno sredi vezni red i verovatno dovede Enca Fernandeza iako je navodno istekao rok koji je Čelsi postavio.
Subota, 18.30: (2,50) Brentford (3,40) Totenhem (2,80)
Drugi izvori napominju da je Siti za Savinja postavio cenu od preko 100.000.000 evra, što deluje pomalo nerealno, najviše zbog statistike koja mu je prošle godine bila kriminalna sa četiri gola i tri asistencije u 36 nastupa, a da bi za paket sa Marmušom ceh izašao i na više od 150.000.000 evra! To bi značilo da bi Totenhem ovog leta spiskao preko 420.000.000 evropskih novčanica na pojačanja, što bi bio apsolutni klupski rekord.
Kod Savinja ulogu igraju godine. Ima 22, Siti ga je od Troe platio 25.000.000 evra pre dva leta, ali se nije snašao na Etihadu. Mareska ga nije koristio u Komjuniti šildu u nedelju, dok je Marmuš ušao kao zamena umesto Erlinga Halanda u drugom poluvremenu.
Savinjo nije novo ime u sveskama Totenhemovih emisara. Bio je zanimljiv i prošlog leta, ali je tada glatko odbijena ponuda od 50.000.000 evra. Zašto bi sada Brazilac vredeo duplo više, to nikom nije jasno, ali tako tvrde izvori sa Ostrva. Marmuš je, poput Savinja, imao epizodnu ulogu kod Pepa Gvardiole i definitivno se nije snašao u Premijer ligi i nije tajna da Mareska ne računa preterano ni na jednog od njih dvojice.
No, sve i ako pregovori ne budu uspešni, Totenhem ima još jednog keca u rukavu – Kodija Gakpa. Naime, novinar Ben Džejkobs tvrdi da u Londonu razmatraju i holandskog levokrilnog ofanzivca i da su spremni čak i da sačekaju Liverpul da definitivno obezbedi potpis Bredlija Barkole, pre nego što se dogovore oko mogućeg transfera Gakpa.
Navodno, Robertu de Zerbiju su u klubu obećali bar još jednu “bombu” do kraja leta. Dosad su stigli Sandro Tonali iz Njukasla za 108.000.000 evra, Mateus Fernandes iz Vest Hema za 99.000.000 evra, plus Jan Pol van Heke iz Brajtona za 60.000.000 evra. Stigli su i štoper Markos Senesi uz Endija Robertsona i Martina Dubravku kao slobodni igrači posle rastanka sa Bornmutom, odnosno Liverpulom i Barnlijem.