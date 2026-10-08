Srpski kum Šengelija brani Dubai od gladne Zvezde: Zovite me na svadbe - dolazim

Zvezdu van samog parketa ove sezone dodatno pokreće i Tokov prijatelj i nekadašnji saigrač iz Virtusa Miloš Teodosić ... „Izuzetno sam srećan zbog njega. Miloš je takav tip – ne bi napravio nijedan korak u karijeri da ga prethodno nije dobro analizirao i detaljno promislio. Nastaviće da pomaže Zvezdi van parketa jednako dobro kao što je to radio na parketu. Njegov košarkaški IQ je neverovatan i siguran sam da će mu izuzetno pomoći u ovoj novoj ulozi.“

Upravo u Dubaiju, pred ovaj veliki okršaj, razgovarali smo sa prvom zvezdom i liderom domaće ekipe, Tornikeom Tokom Šengelijom . Gruzijski as odlično poznaje mentalitet i kvalitet srpskog tima, pa zа srpske medije najavljuje pravi košarkaški vatromet. Od samog meča očekuje sledeće : „Crvena zvezda je sjajan tim, sa odličnim trenerom. Dolaze posle poraza u Evroligi, što znači da će biti izuzetno 'gladni' i motivisani da odigraju sjajan meč i isprave utisak. Moramo biti veoma oprezni. Imaju izuzetno duboku klupu i kvalitet na svim pozicijama, od bekova do centara. Spremamo se za veliku borbu“, jasan je Šengelija.

Domaćin u svom košarkaškom domu čuva nepobedivost protiv beogradskih crveno-belih (slavili su "šeici" u sva tri duela), ali Zvezda je u Ujedinjene Arapske Emirate stigla sa ogromnim motivom da konačno sruši tu tradiciju, ali i da popravi utisak sa ne baš sjajnog početka sezone.

Pored okršaja na parketu, Toko Šengelija ne krije da ima posebnu emotivnu vezu sa Srbijom i srpskom košarkom. Svlačionica Dubaija često odzvanja u ritmovima srpske muzike, a prisutna je i u teretani.

„Da, tačno je, pušta se! Znam da zapevam srpske pesme kada su vreme i mesto pravi“, kroz smeh nam otkriva Šengelija.

„Sećam se da je moj otac slušao te pesme dok sam bio mlađi. Sada me to uvek podseti na njega i u pravim prilikama uvek je lepo čuti srpsku muziku.“

Osim muzike, Šengelija je nedavno postao i "srpski kum“, pošto je kumovao na svadbi bivšeg igrača Zvezde, a sada košarkaša Partizan MozzartBet-a, Luke Vildoze.

U Srbiji postoji izreka: 'Ko je kum, taj je pola Srbin'. Kako si se proveo na Vildozinoj svadbi?

„Bio sam glavni gost, kum! Mnogo sam uživao. Luka je moj brat i bio sam izuzetno počastvovan i srećan što sam bio uz njega i njegovu suprugu Mili na tako poseban dan. To je bila jedna od najboljih svadbi na kojima sam ikada bio. A što se tiče te izreke... Uvek imam pozitivna osećanja prema srpskom narodu, imamo dosta sličnosti i odlično se razumemo. A ako me još neki Srbi žele da me pozovu na svadbu – tu sam, dolazim!“

Kako gruzijska legenda gleda na partije svog kuma Luke Vildoze na startu ove sezone, sada sa grbom Partizan MozzartBet-a na grudima?

„Luka je sjajan momak. Bilo koji tim u koji ode – srećni su što ga imaju. Već je na samom startu sezone dokazao koliko je važan igrač. Izrazito mi je drago što su on i njegova porodica sada u Beogradu i što uživa igrajući veliku košarku pred sjajnim navijačima.“

Uz sjajne odnose van parketa, "Koka-Kola arena" u četvrtak u 18.00 biće poprište prave evroligaške bitke u kojoj niko neće štedeti snagu. S tim u vezi Šengelija iznosi svoj zaključak:

„Osećam se sjajno ovde. Saigrači i stručni štab su me dočekali fenomenalno, klub i čitava organizacija su već sada na vrhunskom evropskom nivou. Očekuje nas odlična utakmica u četvrtak i pozivam sve ljubitelje košarke da uživaju u ovom evroligaškom spektaklu“, poručio je Tornike Šengelija.

EVROLIGA, 4. KOLO

Svi mečevi Evrolige nalaze se u ponudi Mozzart Relax - kad tvoj tip povede sa 16 razlike, tip je odmah dobitan!

Sreda

Pariz - Asvel 96:98

/Hifi 30 - Mils 21/

Četvrtak

18.00 (1,35) Dubai (16,0) Crvena zvezda (3,70)

18.00 (1,80) Makabi Tel Aviv (15,0) Olimpija Milano (2,25)

20.00 (1,45) Bajern (16,0) Virtus Bolonja (3,20)

20.15 (1,60) Panatinaikos (16,0) Fenerbahče (2,65)

20.30 (1,90) Valensija (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

20.45 (1,25) Real Madrid (17,0) Partizan Mozzart Bet (4,70)

Petak

20.15 (1,20) Olimpijakos (19,0) Efes (5,50)

20.30 (1,80) Barselona (15,0) Žalgiris (2,25)

20.30 (1,80) Baskonija (15,0) Bešiktaš (2,25)

***Kvote su podložne promenama