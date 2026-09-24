Da se podsetimo, zašto Liga nacija ima ogromnu važnost za Srbiju

A nikako nije isto da li se kreće u taj ciklus iz prvog ili drugog šešira. Nije isto da li je najteži rival Španija, Francuska, Portugalija ili, bez ikakvog potcenjivanja, Turska, Škotska, Austrija...

Ovog puta će Liga nacija imati ogromnu važnost za reprezentaciju Srbije. Cilj je da se bude među prva tri u grupi, pored Nemačke, Holandije i Grčke. Zašto je to toliko važno? Zato što će selekcije koje zauzmu prva tri mesta u grupama biti u prvom šeširu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje kreće narednog proleća.

U narednim kvalifikacijma za Evropsko prvenstvo neće sve drugoplasirane reprezentacije automatski obezbediti plasman na veliko takmičenje, kako je to bilo pravilo za Euro 2024. Ne, ići će osam drugoplasiranih, a ostale četiri će morati u baraž. I zato je za Srbiju krucijalno da na žrebu u decembru bude deo prvog, elitnog šešira. Nije ni to, naravno, garancija da će Orlovi stići do prvenstva Evrope, ali svakako daje veće izglede nego kada se krene iz „ćupa“ broj dva.

Svesni su svi u Fudbalskom savezu Srbije i u reprezentaciji težine ovog zadatke. Razne neke projekcije po internetu govore da su šanse Grčke da bude treća na kraju nešto veće nego Orlovima. I zato je ključna stvar da se večeras na Marakani osvoje tri boda protiv direktnog rivala za poziciju broj tri, da se sigurnim korakom krene u takmičenje. Pobeda ne bi samo donela Srbiji startnu prednost u odnosu na Helene, nego bi omogućila i da se lakše, rasterećenije u nedelju krene na Holandiju. Na tog starog dužnika. Ali, prvo da večeras kažemo „opa“...

A LIGA NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA 2

20.45: (2,75) Srbija (3,25) Grčka (2,80) MR

20.45: (2,45) Holandija (3,60) Nemačka (2,75)

GRUPA 4

20.45: (1,75) Norveška (3,95) Danska (4,45)

20.45: (1,18) Portugalija (7,25) Vels (15.0) MR

Petak

GRUPA 1

20.45: (2,25) Italija (3,40) Belgija (3,20)

20.45: (7,00) Turska (4,50) Francuska (1,45)

Subota

GRUPA 3

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

***kvote su podložne promenama