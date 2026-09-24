Najava dana (četvrtak, 24. septembar): Liga nacija uz Orlove sa Grcima, i Evroliga uz Zvezdu protiv Žalgirisa

HOLANDIJA – NAMAČKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Holandija kreće u novu eru pod komandom Ćavija, koji odmah želi da uspostavi prepoznatljivu pas igru i dominaciju kroz posed. S druge strane, Nemačka započinje potpuno novo poglavlje sa Jirgenom Klopom, čiji će prepoznatljivi visoki presing i agresivnost biti glavno oružje Pancera. Tradicionalni rivalitet garantuje meč visokog intenziteta, i definitivno neizvesnog ishoda.

NORVEŠKA – DANSKA, 20.45

(Fudbal, Liga nacija)

Domaćini, osokoljeni istorijskim uspesima na Svetskom prvenstvu i predvođeni neverovatnim Erlingom Holandom, važe za blagog favorita i žele da pred svojom publikom materijalizuju status najviše rangirane skandinavske selekcije na FIFA listi. Sa druge strane, ranjena Danska u ovaj ciklus ulazi sa imperativom iskupljenja i željom da dokaže da tradicija i timski duh, koji su istorijski na njenoj strani u međusobnim duelima, i dalje imaju presudnu ulogu u mečevima ovako visokog intenziteta.

PORTUGALIJA – VELS, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Navigatori u meč ulaze u meč kao apsolutni favoriti, nošeni impresivnim nizom od deset utakmica bez poraza na domaćem terenu (devet pobeda,i jedan remi). Sa druge strane, Vels stiže drastično oslabljen neigranjem ključnih igrača poput Harija Vilsona, Džoa Rodona i Karla Darloua, a loša forma u 2026. godini daje im male šanse protiv motivisanih Portugalaca. Dakle, jasno je ko je ovde ozbiljnjia ekipa, pa po tom pitanju ne bi trebalo da bude zabune.

AUSTRIJA – IZRAEL, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga nacija)

Uloga apsolutnog favorita je neupitna, pre svega zbog austrijskog prepoznatljivog visokog presinga i činjenice da domaći nikada na svom terenu nisu izgubili zvaničan meč od ovog rivala. Sa druge strane, Izraelci predvođeni talentovanim Oskarom Glukom vrebaju šansu iz kontranapada, a pošto su istorijski dueli ovih selekcija redovno donosili spektakularne goleade i festivale pogodaka (poput ranijih 4:2 i 5:2), i večeras se očekuje otvoren fudbal „na gol više”.

DUBAI – REAL MADRID, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Dubai odmah dobija jedan od najtežih mogućih testova protiv finaliste Evrolige. Biće ovo ekspresna repriza nedavnog meča iz Superkupa u kojem su Madriđani slavili nakon produžetka, iako je tim Ćavija Paskvala imao veliku prednost. Domaći sastav, nošen ambicijama i zvučnim pojačanjima, traži osvetu na svom terenu, dok kraljevski klub predvođen Tavaresom želi odmah da pokaže autoritet, pa nas ponovo očekuje izuzetno efikasna košarka sa velikim brojem poena.

HAPOEL TEL AVIV – BAJERN, 18.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Izraelski tim je tokom leta sklopio zastrašujuće moćan i skup sastav sa čak 22 profesionalca, pa u ovaj ciklus ulazi sa jasnim šampionskim pretencijama. Sa druge strane, Nemci sa znatno skromnijim rosterom započinju novu eru, zbog čega ih analitičari svrstavaju u donji dom takmičenja. Bajern poražen u njihovom nedavnom pripremnom okršaju sa 77:85, Hapoel večeras želi da pokaže silu i moćnom ofanzivom odmah istakne kandidaturu za sam vrh Evrope.

CRVENA ZVEZDA – ŽALGIRIS, 20.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Crveno-beli su sačuvali nukleus napada iz prošle sezone, a u predstojećem ciklusu se očekuje da Džared Batler i Džordan Nvora preuzmu liderske uloge. Iako je odlazak Kodija Milera-Mekintajera ostavio prazninu na spoljnim pozicijama, Beograđani su te rokade uspešno kompenzovali novim rešenjima. Sa druge strane, Žalgiris u ovaj duel ulazi u stabilnijoj formi (četiri pobede i poraz od Pariza), nakon što je tokom leta ozbiljno remontovao sastav i uz Jonasa Valančijunasa doveo proverena oružja poput Sterlinga Brauna, Karsena Edvardsa i Marijuša Grigonisa.

PANATINAIKOS – PARIZ, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Grčki velikan je tokom leta napravio ogroman korak napred angažovanjem trofejnog trenera Željka Obradovića, ali i doveo dosta zvučnih imena na parket, čime su odmah istakli jasnu kandidaturu za tron. Ipak, Atinjani na premijeri imaju problema sa povredama, mada to ne bi smelo da ih stavi u podređenu ulogu pred Francuzima. Sa druge strane, Francuzi dolaze rasterećeni i sa spoznajom da su u poslednjem međusobnom okršaju savladao PAO u Atini sa 104:99..

BARSELONA – EFES, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Barselona ulazi u sezonu sa znatno promenjenim timom, dok je najveća promena kod Efesa odlazak Šejna Larkina i dolazak Majka Džejmsa. Na poslednjem meču para u martu, slavila je Barselona sa 78:71, ali to u ovom kolu ne znači ništa. Čini se da su se Turci toliko pojačali da bi na ovom meču mogli da budu tim koji će diktirati mnogo toga.