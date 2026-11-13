Souček progovorio o borbi s demonima: "Hteo sam da završim karijeru"
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 17:39
Fudbaler Vest Hema i Češke otkrio u autobiografiji da pune dve godine nije mogao oka da sklopi pred utakmicu. I tako iz nedelje u nedelju...
Život profesionalnih fudbalera, a naročito onih koji nastupaju u najvećim evropskim ligama, deluje kao nedostižan san za ogromnu većinu smrtnika. Skoro svako od nas sutra bi se menjao za njihove doživljaje, primanja, slavu... Ali mračnu stranu malo ko kao da vidi. A upravo se s njom suočio Tomaš Souček, 31-godišnji fudbaler Vest Hema i reprezentacije Češke.
Iskusni vezista otkrio je u autobiografiji "Suk", čiji se engleski prevod ovih dana našao na tržištu, da se pune dve godine, daleko od očiju javnosti, borio s unutrašnjim demonima.
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Baš kada je dostigao vrhunac karijere i kada je delovalo da mu sve ide kao po loju - paralisao ga je strah od neuspeha. Nije više mogao oka da sklopi, a nesanica se polako transformisala u depresiju... Po sopstvenom priznanju, bio je spreman da digne ruke od svega.
„Dve godine sam na svaku utakmicu dolazio neispavan", priznao je dugogodišnji kapiten Češke i onda opisao muku kroz koju je prolazio. „Toliko sam se trudio da zaspim da bih na kraju od besa počeo da se znojim. Noći uoči utakmica pretvarale su se u unapred izgubljenu bitku: tuširanje usred noći, sati provedeni ispred televizora i svest da san neće doći. Razmišljao sam o tome da završim karijeru. Mučili su me nesanica, depresija i strah od budućnosti", otkrio je Souček u jednom od najpotresnijih delova svoje autobiografije.
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Visoki vezista potražio je stručnu pomoć, obratio se psihoterapeutima i na kraju pronašao podršku koja mu je pomogla da prevaziđe situaciju o kojoj danas govori otvoreno i bez skrivanja. Souček je za nacionalni tim debitovao 2016. godine, a do sada je upisao 94 nastupa i postigao 17 golova.