Souček progovorio o borbi s demonima: "Hteo sam da završim karijeru"

Baš kada je dostigao vrhunac karijere i kada je delovalo da mu sve ide kao po loju - paralisao ga je strah od neuspeha. Nije više mogao oka da sklopi, a nesanica se polako transformisala u depresiju... Po sopstvenom priznanju, bio je spreman da digne ruke od svega.

„Dve godine sam na svaku utakmicu dolazio neispavan", priznao je dugogodišnji kapiten Češke i onda opisao muku kroz koju je prolazio. „Toliko sam se trudio da zaspim da bih na kraju od besa počeo da se znojim. Noći uoči utakmica pretvarale su se u unapred izgubljenu bitku: tuširanje usred noći, sati provedeni ispred televizora i svest da san neće doći. Razmišljao sam o tome da završim karijeru. Mučili su me nesanica, depresija i strah od budućnosti", otkrio je Souček u jednom od najpotresnijih delova svoje autobiografije.

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Visoki vezista potražio je stručnu pomoć, obratio se psihoterapeutima i na kraju pronašao podršku koja mu je pomogla da prevaziđe situaciju o kojoj danas govori otvoreno i bez skrivanja. Souček je za nacionalni tim debitovao 2016. godine, a do sada je upisao 94 nastupa i postigao 17 golova.