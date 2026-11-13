Sećate li se poslednjeg srpskog tima koji je pobedio Nemačku?

Na drugoj strani terena bila je Nemačka. U prvom kolu je demolirala Australiju sa 4:0. Sve je mirisalo na još jednu sigurnu pobedu Pancera, da Srbija nema šta da traži u toj utakmici, ali...

Čudo se desilo! Neverovatna utakmica u kojoj je Miroslav Klose dobio crveni karton u 37. minutu, pa Milan Jovanović minut kasnije doneo Orlovima vođstvo od 1:0. Vrhunac drame je penal koji je Vladimir Stojković odbranio Lukasu Podolskom u 60. minutu nakon što je Nemanja Vidić igrao rukom. Ostao je rezultat na semaforu do kraja – 1:0. Jedna od najvećih pobeda naše reprezentacije u 21. veku.

Boje Srbije branili su na tom meču: Vladimir Stojković (Vigan) – Branislav Ivanović (Čelsi), Nemanja Vidić (Mančester junajted), Neven Subotić (Dortmund), Aleksandar Kolarov (Lacio) – Dejan Stanković (Inter), Zdravko Kuzmanović (Štutgart), Miloš Ninković (Dinamo Kijev) – Miloš Krasić (CSKA Moskva), Nikola Žigić (Birmingem), Milan Jovanović (Standard). Ušli su u igru s klupe Gojko Kačar (Herta), Radosav Petrović (Partizan), Danko Lazović (Zenit).

Za Nemačku su igrali: Manuel Nojer (Šalke), Arne Fridrih (Herta), Filip Lam (Bajern), Per Mertezaker (Verder), Holger Badštuber (Bajern), Bastijan Švajnštajger (Bajern), Mesut Ozil (Verder), Sami Kedira (Štutgart), Miroslav Klose (Bajern), Lukas Podolski (Keln), Tomas Miler (Bajern).

Nažalost, ova pobeda nije donela Srbiji čak ni prolaz u drugu fazu takmičenja, jer je izgubila potom od Australije. A, Nemačka je stigla do trećeg mesta na Mundijalu.

Može li neko ovakvo iznenađenje da se večeras ponovi u Beogradu?