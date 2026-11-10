Budućnost pobedila osvajača Evrokupa, Cedevita sigurna u Nemačkoj, Bosna ponovo pala u završnici

Za razliku od prethodnih utakmica, u kojima su Podgoričani uspevali da pronađu put do pobede bez naročito dramatičnih završnica, ovoga puta odluka je pala u poslednjim sekundama.

Budućnost je na 55 sekundi pre kraja imala dva poena prednosti (66:64), zahvaljujući slobodnim bacanjima Džuana Morgana, ali je Tajger Kembel ubrzo na isti način doneo izjednačenje francuskom sastavu. Odgovornost je tada preuzeo Ajverson Molinar, koji je na 16 sekundi do kraja pogodio oba slobodna bacanja i vratio prednost gostima. Burg je imao poslednji napad, priliku da izbori produžetak ili dođe do pobede, ali domaći nisu uspeli da postignu koš, pa je slavlje moglo da počne.

Molinar je sa 17 poena i četiri skoka bio najefikasniji pojedinac Budućnosti, dok je Flečer Magi dodao 12 poena. Na drugoj strani istakao se Trej Vudberi sa dabl-dabl učinkom od 15 poena i deset skokova. Ekipa Andreja Žakelja sada ima učinak 4-3 i zauzima treće mesto u grupi C.

Cedevita Olimpija je, za razliku od Budućnosti, sezonu u Evrokupu otvorila sa pet uzastopnih poraza, ali su Ljubljančani u prethodna dva kola pokazali znake ozbiljnog oporavka. Nakon što su protiv Tortone tek posle produžetka stigli do prve pobede (73:71), košarkaši Zvezdana Mitrovića ovoga puta nisu dozvolili nikakvu dramu. Na gostovanju nemačkom Roštoku slavili su sa ubedljivih 88:71, u utakmici u kojoj su kontrolisali rezultat praktično od završnice prve četvrtine. Prednost slovenačkog sastava tokom treće deonice postala je dvocifrena, a u jednom trenutku iznosila je i maksimalnih 19 poena (68:49).

Domaćin nije uspeo da pronađe odgovor, pa su Ljubljančani bez većih poteškoća priveli utakmicu kraju. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Urban Kroflič sa 18 poena, Rihards Lomažs dodao je 14, dok je Metju Hurt postigao 12.

Cedevita Olimpija sada ima skor 2-5 i u narednom kolu dočekuje Burgos. Iako je pet uvodnih poraza ostavilo ozbiljne posledice po njen položaj na tabeli, dve uzastopne pobede vratile su Ljubljančane u borbu za plasman u narednu fazu.

Bosna, međutim, nije uspela da upotpuni uspešno veče ABA ligaša. Sarajevski sastav poražen je na gostovanju Manresi rezultatom 86:82, pa je nakon sedam kola ostao na dve pobede. Za razliku od Cedevite Olimpije, koja je u Nemačkoj lako privela posao kraju, i Budućnosti, koja je uspela da prelomi neizvesnu završnicu u Francuskoj, Bosna nije pronašla način da iz tesnog duela izađe kao pobednik. Španski predstavnik sačuvao je minimalnu prednost i naneo Sarajlijama peti poraz u ovogodišnjem izdanju Evrokupa.

Tako je Budućnost sa skorom 4-3 trenutno najuspešnija među ova tri ABA ligaša u Evrokupu, dok Cedevita Olimpija i Bosna imaju identičan učinak od dve pobede i pet poraza, ali uz potpuno različito raspoloženje pred nastavak takmičenja.

EVROKUP - SEDMO KOLO

UTORAK

Balkan Botevgrad - PAOK 56:79

/Mekoj 18 - Tajri 25/

Kluž Napoka - Turk Telekom 81:89

/Smart 19 - Harding 24/

Neptunas - Šljonsk Vroclav 90:82

/Drel 22, Girdžijunas 22 - Parsons 21/

Burg - Budućnost 66:68

/Vudberi 15 - Molinar 17/

Roštok - Cedevita Olimpija 71:88

/Kopland 21 - Kroflič 18/

Trento - Tofaš 86:96

/Bigelou 20 - Karter 18/

London Lajons - Venecija 80:76

/Kenedi 16 - Vilčer 19/

Manresa - Bosna 86:82

/Ongenda 16 - Pajps 20/

SREDA

17.00 Bahčešehir - Lijetkabelis

17.30 Šjauljaj - Tenerife

19.00 Aris - Rigas Zeli

19.00 Kemnic - Napoli

19.30 Tortona - Hapoel Jerusalim

20.00 Roma - Ulm

20.00 Le Man - San Pablo Burgos